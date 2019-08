هل تشعر أن عطلتك الأسبوعية تنتهي سريعا؟ إليك كيف يمكنك جعلها تمر ببطء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يشعر الفرد منا بما يشبه خيبة الأمل عندما تنقضي عطلة نهاية الأسبوع. فالتخطيط لوجبات الطعام، تنظيف المنزل، العودة إلى العمل، تبديل طلاء الأظافر بطبقة جديدة وغير ذلك يستهلك وقتا طويلا منا، إليكم طريقة جيدة لتخفيف ضغط بداية الأسبوع.

لدينا عدد محدود تحت تصرفنا من الساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك هناك إجماع بأن تكون ذات إنتاجية تماماً كباقي أيام الأسبوع. ألن نشعر بأن عطلة نهاية الأسبوع أطول بكثير إذا قضيناها بشكل جيد؟

إن تكريس مساء نهاية العطلة لنفس الروتين القديم يجعل الأمر يبدو حقاً وكأن العطلة قد تلاشت بسرعة. ولكن الكسل وتمضية العطلة في ثياب النوم له أيضاً نفس التأثير.

إذا كنت تريد أن تمضي أيامك ببطء أكثر، يوضح عالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، أستاذ بجامعة ستانفورد ومؤلف كتاب "The Brain: The Story of You"، أن المفتاح يكون بالبحث عن التجديد، مثلاً القيام بأنشطة جديدة.

وقال إيجلمان إنه "عندما تذهب وتجرب شيئاً جديداً، سيبدو أنه يستمر لفترة أطول"، لأنك تركز أكثر على جمع المعلومات غير المألوفة في الذاكرة. لهذا السبب يبدو أن الوقت يمر بسرعة أكبر بكثير لدى البالغين، مما يحدث في الصغر.

وأضاف: "عندما تكون صغيراً، كل شيء يكون جديداً وأنت تؤلف ذكريات جديدة حوله. لذلك عندما تنظر إلى الوراء في نهاية صيف الطفولة، سيبدو لك أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لأنك تتذكر هذا وذاك، هذا الشيء الجديد، تتعلم ذلك، وتختبر ذلك. ولكن عندما تكبر، تكون قد شاهدت كل الأنماط من قبل".

وينطبق الشيء نفسه عندما تفكر في فترة زمنية أقل بكثير أي عطلة نهاية الأسبوع، وهذا يعني أنه إذا كنت تريد أن تمتد كل ساعة إلى أقصى إمكاناتها، فسيتعين عليك وضع بعض الخطط. على سبيل المثال، يبدو أن قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الخارج أطول منها في المنزل. فالعطلة التي تقضيها في المنزل، إذا كنت تقضيها في استكشاف أحياء جديدة أو تجرب مطاعم جديدة، سوف تشعر بأنها أطول من تلك التي تقضيها في شقتك مع كتاب. وستكون عطلة نهاية الأسبوع التي تقضيها في شقتك بقراءة كتاب، إذا كان كتاباً جديداً، أيضاً أطول من قضائها بقراءة كتاب قديم مفضل لديك للمرة المائة.

وقال إيجلمان إنه "حين تكون في عطلة نهاية الأسبوع، سوف تشعر بمرور الوقت بسرعة، ذلك لأنها مليئة وتستمتع بها، في حين لو نظرت إليها اليوم التالي أي في بداية الأسبوع سوف تشعر أنها كانت طويلة فعلاً، (السبب، هو أنك لا تنتبه لمرور الوقت الذي تستمتع فيه). ولكن على العكس من ذلك يبدو أن الوقت يزحف حين تشعر بالملل ولا تقوم بأي عمل، (عندما لا يكون لديك شيء يصرف انتباهك)".

وبعبارة أخرى، فإن الإستراتيجية الخاصة بكيفية جعلك تشعر بأن عطلة نهاية الأسبوع أطول ليست محددة بما فيه الكفاية. عليك أن تختار كيف تريد أن تشعر بأن عطلة نهاية الأسبوع أطول: في الوقت الحالي، أو عندما تعود إلى الجهد اليومي وتفكر بالعطلة؟ من المحتمل أن تجعلك الثانية تشعر أنك أكثر انتعاشاً لفترة أطول في الأسبوع، ولكن إذا كنت ترغب في قضاء العطلة بدون أن تفعل شيئاً مطلقاً سوى الاستمتاع في كسلك، حسنا، على الأقل لديك الوقت لتقوم بكل ما تستمتع به.