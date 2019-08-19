عصير الكرفس.. هل فوائده الصحية حقيقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للكرفس وعصيره فوائد صحية كبيرة، وما عليك فعله أمر بغاية البساطة، تناوله في الصباح على معدة خالية.

ويوفر الكرفس جرعة صحية من الألياف، لكن عصره قد يزيل الألياف النافعة التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحسن صحة الأمعاء.

والكرفس وجبة منخفضة السعرات الحرارية، بحيث يحتوي كوب منه مفروماً على 20 سعرة حرارية فقط:

- يوصى به كوجبة خفيفة

- يساعد في الشعور بالشبع

- ينصح به للأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم

وإن تحويل الكرفس إلى عصير يرفع عدد السعرات الحرارية في الكوب الواحد إلى 42 سعرة.

وينبغي تناول الكرفس كجزء من نظام غذائي متوازن وشامل، فهو يحتوي على الفيتامينات "C" و"K"، إضافةً إلى البوتاسيوم.

كما أنه يحتوي على مادة الفلافونويد المفيدة، والتي ثبت أنها ربما تلعب دوراً في الحد من الالتهاب في المخ، أو في تقليل تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر.