تقرير طبي: السالمونيلا القاتلة قد تقاوم المضادات الحيوية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد لا تستجيب السلالة القاتلة من السالمونيلا التي أصابت أكثر من 250 شخصاً، للمضادات الحيوية التي توصف عادة لعلاج العدوى المنقولة بالغذاء، ذلك وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وفي تقريره الأسبوعي حول الاصابات والوفيات الذي نشر يوم الخميس، أقر المركز باصابة 255 شخصاً في 32 ولاية بسلالة المرض في الفترة من يونيو حزيران 2018 إلى مارس آذار 2019، تم نقل 60 منهم إلى المستشفى ومات 2 بسبب العدوى.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة CNN، قال الدكتور إيان بلامب، عالم الأوبئة في المركز، والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إننا مستمرون في رؤية الحالات التي تحدث بين المرضى".

وأضاف أن "نمط مقاومة المضادات الحيوية لهذه السلالة مقلق، لأن الأساسية منها المستخدمة لعلاج المرضى الذين يعانون من هذا النوع من عدوى السالمونيلا والتي تعطى عن طريق الفم، قد لا تعمل".

تم اكتشاف إصابات السالمونيلا المرتبطة باللحم البقري في الولايات المتحدة، وتلك المرتبطة بالجبن الطري في المكسيك، مما يشير إلى أن هذه السلالة يمكن أن تكون موجودة في الماشية في كلا البلدين. وقد أصيب 89 شخصاً بالعدوى بعد السفر إلى المكسيك.

وفقاً للتقرير الجديد، لتجنب الإصابة بالعدوى، يجب على المستهلكين تجنب تناول الجبن الطري الذي يمكن صنعه مع الحليب غير المبستر، وعند تحضير اللحم البقري، يجب عليهم استخدام مقياس حرارة لضمان الوصول إلى درجات حرارة مناسبة للطهي: 145 درجة فهرنهايت (62.8 درجة مئوية) لشرائح اللحم والشواء متبوعة بـ 3 دقائق للراحة، و160 درجة فهرنهايت (71.1 درجة مئوية) للحوم البقر أو الهامبرغر.

يتعافى معظم المرضى المصابين بعدوى السالمونيلا دون استخدام المضادات الحيوية، باستثناء المصابين بالتهابات شديدة. قد يكون علاج الأمراض المعدية أكثر صعوبة، المرضى يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة.

تحدث حوالي 1.2 مليون حالة إصابة بالسالمونيلا سنوياً في الولايات المتحدة، بحيث يموت حوالي 450 شخصاً كل عام بسبب الإصابة. ويصاب الناس بالعدوى عن طريق تناول الأطعمة مثل لحوم البقر والدواجن والحليب أو البيض، الملوثة بالبراز الحيواني.

تشمل أعراض العدوى: الإسهال، آلام البطن، الغثيان، القيء، والحمى. وتحدث هذه الأعراض في غضون 8 إلى 72 ساعة بعد تناول الطعام الملوث.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن تجنب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية في الماشية، وخاصة تلك المهمة لعلاج الالتهابات البشرية، يمكن أن يساعد في منع انتشار هذه السلالة المقاومة للأدوية.