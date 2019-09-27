هل للوزن علاقة بالعقم ؟ إليك 5 خرافات عن الخصوبة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يميز العقم بين شخص وآخر، بصرف النظر عن العمر والعرق والخلفيات الثقافية. ولا يفهم الكثير من الأزواج الأسباب التي تؤثر على الخصوبة. اليكم 5 مفاهيم خاطئة يسمعها الأطباء خلال معاينات المرضى

1- خرافة: كل النساء في عائلتي أنجبن أطفالاَ خلال مرحلة الأربعينيات من عمرهن، لذا، أنا بخير

حقيقة: لا تأثير لتاريخ الخصوبة في الأسرة في تحديد خصوبة المرأة

2- خرافة: لا يؤثر الوزن على الخصوبة

حقيقة: يؤدي الوزن الزائد إلى تحولات هرمونية في الجسم تؤثر على إنتاج السائل المنوي والإباضة

3- خرافة: تناول أكثر من كوب قهوة يومياً لا يؤثر على خصوبة المرأة

حقيقة: أظهرت الدراسات أن خصوبة النساء اللاتي يشربن أكثر من كوب قهوة يومياً هي أقل من غيرهن من النساء

4- خرافة: لن أشعر بالقلق على كمية بويضاتي قبل بلوغي سن الأربعين

حقيقة: تنخفض نسبة البويضات لدى المرأة انخفاضاً سريعاً بعد بلوغ سن الـ 35

5- خرافة: يقال عادة "ليس لديه أي مشاكل في الخصوبة، إذ أصبح أبا بالفعل"

حقيقة: خصوبة الرجال محدودة، ومماثلة لخصوبة المرأة، إذ أن خصوبة الرجال تقل مع تقدم العمر، خصوصاً بعد سن الـ 40