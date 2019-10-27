دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يجب أن تأكل قبل أو بعد التمرين في الصباح؟ النقاش ظل محتدماً لسنوات.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام قبل التمارين، فالطعام قد يعزز السكر في الدم، مما يمنح الجسم الطاقة للقيام بالتمارين بقوة أفضل ولوقت أطول. كما أنه يحد من التعب أو الدوار.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام بعد التمارين، فهم يعتبرون أن ذلك يساعد في حرق المزيد من الدهون في حالة الصوم قبل التمرين.

وتدعم دراسة بريطانية صغيرة وجهة النظر الأخيرة: فقد تضمنت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة في الوزن، وقد حرق الرجال الذين مارسوا التمارين الرياضية قبل الفطور الدهون بنسبة مرتين أكثر من الرجال الذين تناولوا وجبة الفطور قبل القيام بالتمرينات الرياضية.

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أما ممارسة التمرينات الرياضية بدون طعام، فتُجبر الجسم على التحول إلى الكربوهيدرات المخزنة، وعندما تختفي بسرعة، تتحول إلى الخلايا الدهنية.

ولسوء الحظ، قال الباحثون إن المجموعة التي تناولت الطعام بعد التمارين لم تفقد من وزنها أكثر من المجموعة التي تناولت الطعام قبل التمارين خلال الأسابيع الستة من الدراسة، لكن كانت لها آثار "عميقة وإيجابية" على صحة المجموعة التي مارست الصوم.

أما تخطي الوجبة قبل التمرين، فجعل عضلات الرجال أكثر استجابة للإنسولين، الذي يتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وقال فسيولوجي التمرينات الرياضية خافيير غونزاليس، والأستاذ المساعد في قسم الصحة في جامعة باث، في بيان، إن المجموعة التي مارست التمارين قبل وجبة الإفطار زادت من قدرتها على الاستجابة للإنسولين، وهو أمر لافت للنظر نظراً لأن المجموعتين قد فقدتا قدراً مماثلاً من الوزن، وحصلت كلاهما على قدر مماثل من اللياقة.

وأضاف غونزاليس: "الفارق الوحيد هو توقيت تناول الطعام".

وقامت دراسة أجريت عام 2017 في جامعة باث، شارك في تأليفها غونزاليس أيضاً، بمراقبة 10 رجال ووجدت نفس النتائج، وبسبب انخفاض مستويات السكر في الدم بعد الصيام، أحرق الرجال المزيد من الدهون.

ومع ذلك، فقد أحرق الرجال هذه المرة سعرات حرارية أكثر عند تناول وجبة الإفطار أولاً.

ووجدت دراسة أجريت عام 2010 نتائج مماثلة، وقد قامت بمتابعة 28 رجلاً يتمتعون بالصحة والنشاط البدني. فالمجموعة الأولى منهم لا تمارس الرياضة، أما المجموعتين الثانية والثالثة فقد مارستا تمرينات الجري، وركوب الدراجات أربع مرات في الأسبوع في الصباح، وقد كانت واحدة منهما تتناول الطعام قبل التمرين والأخرى بعد التمرين.

وليس من المستغرب أن المجموعة التي لم تمارس الرياضة اكتسبت وزناً. ولكن على عكس دراسة 2017، زاد الوزن لدى المجموعة التي تناولت وجبة الإفطار قبل التمرين. أما المجموعة التي مارست التمارين قبل تناول الطعام وقد شرب أفرادها الماء فقط، فقد حافظت على وزنها، وفقدت الدهون، وحافظت على نسبة السكر في الدم وشكل الجسم.

ما الذي يمكن أن نستنتجه؟ ومن الواضح أن العلم يحتاج إلى النظر إلى هذا الأمر بشكل أكثر دقة، مع مجموعات أكبر. لكن استناداً إلى العلم في هذه الدراسات، يبدو أن ممارسة التمارين الرياضية قبل الأكل قد يكون مفيداً للصحة بشكل عام، حتى لو لم يكن دائماً يضعف محيط الخصر.

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نصائج ممارسة التمارين على معدة فارغة

ولدى اختيار ممارسة التمارين على معدة فارغة، يجب وضع هذه النصائح الصادرة عن جمعية التزلج على الجليد في الولايات المتحدة في الاعتبار للحفاظ على العضلات: