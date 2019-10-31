"فيروسات معدية مميتة في هواء مصر" يثير تفاعلا.. والحكومة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول انتشار ما وصفوه بـ"فيروسات معدية ومميتة" في هواء مصر الأمر الذي يهدد حياة المصريين، وهو ما دفع وزارة الصحة والسكان للرد على ذلك.

الوزارة نفت وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي، مؤكدة "عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضاً معدية للمواطنين، بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية".

ونقل التقرير على لسان خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام قوله إن "مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية".

أما علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، فقال وفقا لتقرير التلفزيون: "نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية يقوم بتغطية كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية والوبائية في كافة المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وجود غرفة الطوارئ الوقائية المركزية والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الأحداث الصحية بكافة المحافظات".