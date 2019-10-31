دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق "فيسبوك" ميزة جديدة للمساعدة في تتبع فحوصات الصحة الوقائية التي قد يوصى بها بناءً على عمرك وجنسك.

وطُرحت الأداة، التي تُدعى "الصحة الوقائية"، في الولايات المتحدة، وتركز بشكل خاص على صحة القلب، والأوعية الدموية، والكشف عن السرطان، والتوصيات الموسمية الخاصة بإنفلونزا الطيور، مثل موعد إجراء اختبار الكوليسترول، أو مكان الحصول على لقاح الأنفلونزا.

وتعاون "فيسبوك" مع جمعية السرطان الأمريكية، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، ورابطة القلب الأمريكية، ومراكز مكافحة الأمراض، والوقاية منها في الولايات المتحدة من أجل بناء الأداة باستخدام أحدث الموارد والمعلومات الدقيقة.

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وقال الدكتور فريدي أبنوسي، أخصائي أمراض القلب ورئيس بحوث الرعاية الصحية في "فيسبوك": "إننا ننظر إلى القاتل رقم واحد والقاتل رقم 2 في أمريكا، وهما أمراض القلب والسرطان، وننظر أيضا في الأمراض الموسمية، وخاصة الإنفلونزا في هذه الحالة".

وأضاف أن "المشكلة التي نحاول حلها هي التأكد من أن الناس لديهم هذه المعلومات بأيديهم بطريقة صديقة للمستهلكين"، مشيراً إلى أنه عندما يفكر في هذه الأداة الجديدة، يفكر في والده.

ويمكن لأداة مثل أداة الصحة الوقائية أن تساعد شخصاً مثل والد أبنوسي على متابعة الرعاية الصحية للقلب، والأوعية الدموية من خلال فحص ضغط الدم، على سبيل المثال.

ويمكن الوصول إلى أداة الصحة الوقائية، المتوفرة حالياً في الولايات المتحدة فقط، إما بالبحث عنها على "فيسبوك" أو بالنقر فوق عرض ترويجي لها قد يظهر أثناء تصفح الأخبار.

وتقدم الأداة بعد ذلك توصيات مخصصة لما يجب عليك اعتباره جزءاً من الرعاية الوقائية لأمراض القلب، والسرطان، والإنفلونزا الموسمية.

وقال أبنوسي إن معظم الإجراءات الوقائية التي أوصت بها المجموعات الصحية التي عمل معها "فيسبوك" مغطاة بالتأمين، لكن من المهم أن نضع في اعتبارنا أنه "ليس كل شخص لديه حق الوصول إلى الرعاية الأولية في جميع أنحاء البلاد، لذلك أردنا أيضاً المساعدة في الوصول إلى الخدمات اللوجستية".

وتقدم أداة الصحة الوقائية خريطة للمراكز الصحية المؤهلة من الناحية الفدرالية في جميع أنحاء البلاد، حيث يمكن لأي شخص الذهاب للحصول على فحوصات، واختبارات، وخدمات رعاية صحية أخرى، إذا اختار ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بالأمراض الموسمية، تتضمن أداة الصحة الوقائية أيضاً طريقة للعثور على أماكن تقديم لقاحات الإنفلونزا، مثل الصيدليات، ومحلات البقالة، وعيادات الرعاية العاجلة.

وسيحدد الوقت فقط ما إذا كان الأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" يتفاعلون فعلياً مع الأداة - خاصة وأن "فيسبوك" واجه مؤخراً مشاكل في الخصوصية، بما في ذلك اختراق في العام الماضي، وكشف معلومات حوالي 50 مليون مستخدم للشبكة الاجتماعية.

ومع ذلك باستخدام أداة الصحة الوقائية، يؤكد "فيسبوك" أنه لن يصل إلى نتائج اختبار المستخدمين أو أي معلومات صحية أخرى. بدلاً من ذلك، توفر الأداة فقط معلومات عن التوصيات ومكان الوصول إلى الرعاية، بناءً على عمر المستخدم وجنسه.

وقال أبنوسي إن المعلومات الشخصية حول أي نشاط في أداة الصحة الوقائية، لا تتم مشاركتها مع أطراف ثالثة، مثل المنظمات الصحية أو شركات التأمين.

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وأوضح الدكتور ريتشارد وندر، كبير مسؤولي مكافحة السرطان في جمعية السرطان الأمريكية، التي ساعدت في تطوير الأداة، أنه يأمل أن تؤدي إلى تحسين معدلات الكشف عن السرطان، والصحة العامة على مستوى البلاد.

وبالنسبة لبعض أنواع السرطان مثل عنق الرحم، والقولون، والمستقيم، والرئة، والثدي، فقد أظهرت التجارب السريرية أن الفحص للكشف عن السرطان في وقت مبكر، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من هذا السرطان.

يُذكر أن أداة الصحة الوقائية الجديدة تأتي بعد مبادرات عديدة حول الصحة العامة أطلقها "فيسبوك" مؤخراً.