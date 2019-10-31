الحشرات.. الطعام الذي يمكنه إطعام الكوكب وربما الحفاظ عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قريباً قد تتناول الخبز المصنوع من دقيق الصراصير، وتشرب البروتين المصنوع من مسحوق الجراد، وتتناول البيض المخفوق (المصنوع من القشدة ودهون اليرقات) إلى جانب لحم الخنزير المقدد.

وستمنحك هذه الوجبة الحديد بنسبة 4 أضعاف، والبروتين والفيتامينات والمعادن الرئيسية بنسبة 3 أضعاف أكثر من الخبز، والعصائر، والبيض، ولحم الخنزير المقدد الذي تتناوله اليوم، كل ذلك إلى جانب الحفاظ على الكوكب.

وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود 30 جزءاً أو أكثر من الحشرات وبعض شعر القوارض في كل قطعة من الشوكولاتة، وحوالي اثنين من الديدان في علبة 16 أوقية من الطماطم أو صلصة البيتزا، وما يصل إلى 450 جزءاً من الحشرات و9 شعرات من القوارض في كل علبة من السباغيتي تزن 16 أونصة.

ولا توجد طريقة للتخلص من جميع المخلوقات التي تدخل في سلسلة تجهيز الأغذية، لذلك يتعين على إدارة الأغذية والعقاقير أن تسمح بما يسمونه "العيوب الغذائية"، والتي تأكلها دون أن تعرف، وهي تتواجد في العديد من الأطعمة التي نتناولها حتى في زبدة الفول السوداني والهلام (الجلاتين).

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فلماذا لا تأكل الحشرات عن قصد وتحارب تغير المناخ في وقت واحد؟

الحشرات جيدة بالفعل لك

ووفقاً لتقرير صادر عن "Global Market Insights"، فقد بلغ سوق الحشرات الصالحة للأكل في الولايات المتحدة 55 مليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 80 مليون دولار بحلول عام 2024.

ومن المتوقع، أن تفعل أوروبا نفس الشيء، بينما من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الحشرات في دول آسيا والمحيط الهادئ ما قيمته 270 مليون دولار.

أما الطلب المتزايد على البروتين عالي الجودة، إلى جانب التحرك نحو الاستدامة، ومكافحة الأطعمة المصنعة، فهو من بين أسباب تزايد شعبية تناول الحشرات.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2013، عرفت العديد من الدول والتقاليد تناول الحشرات منذ عقود، وحتى منذ قرون، فإن ما لا يقل عن ملياري شخص في جميع أنحاء العالم يتناولون الحشرات كل يوم.

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وقال عالم الحشرات، جيف تومبرلين، الذي يدير برنامج علوم الطب الشرعي والتحقيقي في جامعة "Texas A&M": "لقد أكلت الحشرات في العديد من البلدان: النمل الأبيض والعقارب، ويرقات الخنفساء، والجراد، وديدان الحرير. كل ذلك شائع للغاية"، مضيفاً: "لقد تناولت ديدان تماماً كالبطاطس المقلية، كذلك النمل الأبيض المدخن بمثابة مقبلات، تماما كالفول السوداني."

وقال تومبرلين: "بالنسبة للمذاق، هو كنوع من نكهة الفشار الطري".

وتقول منظمة الأغذية والزراعة إن مجموعات الحشرات الأكثر شيوعاً في العالم، هي النمل، والخنافس، والنحل، والزيز، والصراصير، والجنادب، والبق والجراد.

ولكن، هناك الكثير من الحشرات التي يمكن الاختيار من بينها. ووفقاً لجامعة "Wageningen" في هولندا فقد تم تسجيل أكثر من 2100 حشرة صالحة للأكل في العالم.

وتعتبر الكثير من هذه الحشرات غنية بالفيتامينات والمعادن، والدهون والبروتين. وفي الواقع، غالباً ما تعتبر الحشرات بمثابة مأكولات شهية في العديد من البلدان.

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النمل الأبيض الملكي، على سبيل المثال، غني بالغذاء بحيث يتم إطعامه للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أوغندا وزامبيا.

ويشير تقدير السكان لعام 2019 من الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7.7 مليار الآن إلى 9.7 مليار في عام 2050.

وبالنظر للآثار المدمرة لتغير المناخ، والصيد الجائر، ونقص المياه، وانخفاض إنتاجية الحقول، من السهل أن نرى كيف ستصبح الحشرات قريباً بروتين المستقبل.