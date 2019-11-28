إزالة كلية عملاقة تزن 7.4 كيلوغرامات من مريض في الهند

دراسة: التخلص من آلاف الكلى المُتبرّع بها سنويا بأمريكا

امرأة تتفاجأ بـ3 توائم بعد اعتقادها أنها تعاني من حصى الكلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام جراحون بإزالة كلية وزنها 7.4 كيلوجرام، أي ما يعادل حجم طفلين حديثي الولادة، من مريض في الهند.

ويُعتقد بأنها أثقل كلية يتم إزالتها في البلاد، وثالث أثقل كلية في العالم.

ويعاني المريض، البالغ من العمر 56 عاماً من العاصمة الهندية نيودلهي، من مرض الكلى متعدد الكيسات (ADPKD) وهي حالة وراثية، تتسبب في تطور أكياس داخل الكلى.

واستمرت العملية الجراحية التي أجريت في مستشفى "سير جانجا رام" في نيودلهي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول حوالي ساعتين، حيث استغرقت إزالة العضو نفسه مدة 30 دقيقة.

وليس غريباً على مرضى "ADPKD" أن تكبر الكلى لديهم، لكن الدكتور ساشين كاثوريا، استشاري المسالك البولية في المستشفى والجراح الرئيسي في العملية، قال إن هذه هي أكبر كلية شاهدها.

وقال كاثوريا لـCNN: "بناءً على علمنا، فإن هذه ثالث أثقل كلية تم إزالتها"، مضيفاً: أنه "تم إزالة كلية في الولايات المتحدة تزن 9 كيلوجرامات، وأخرى في هولندا كانت تزن 8.7 كيلوجرامات".

المريض يأمل في زرع الكلى

وتم اتخاذ قرار اجراء العملية بعد أن اشتكى المريض من الألم المستمر وزيادة الفشل الكلوي.

وكان المريض يعاني من الفشل الكلوي، وألم في الخاصرة، والالتهابات التي لم تكن تستجيب للدواء لأن المضادات الحيوية لم تكن قادرة على اختراق الأكياس.

وقال كاثوريا: "كانت الأكياس معرضة لخطر النزيف، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزيف غير مسيطر. وقد كان يعاني من صعوبة في التنفس بسبب حجم الكلى التي تضغط على أعضاء أخرى."

قد يصاب 40-50٪ من الأشخاص الذين يعانون من الـ "ADPKD" بالفشل الكلوي بحلول الـ60 عاماً، وسوف يحتاجون حينها إلى غسيل أو زرع الكلى، وفقاً لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وقال كاثوريا: "لا يتعين دائماً إزالة الكلى لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة. فقط إذا كان هناك التهاب أو نزيف من الأورام أو الأكياس. ولكن في هذه الحالة، كان الكيس قد كبر حول الكلى وأخذ مكانها. وكان يحتل منطقة البطن بأكملها تقريباً".

وتعافى المريض منذ ذلك الحين وخرج من المستشفى، وهو حالياً يقوم بغسل الكلى، وينتظر إجراء عملية لزراعة الكلى.

وقال كاثوريا إن كليته الأخرى أكبر لكن لا يمكن إزالتها لأنه سيكون عليه القيام بغسل الكلى بشكل دائم حينها. وتابع أنه يمكن إزالتها فقط "إذا وجد متبرع بالكلى، أو إذا أصبحت العدوى والأعراض سيئة للغاية بحيث لا يوجد لدينا أي خيار آخر."