لقاح جدري الماء يتفاعل لدى ولدين مسببا التهاب سحايا نادر

طفل في الـ12 يذهل العالم بحديثه عن مرض التوحّد ومزاعم أن اللقاحات هي ما تسببه

قام الأطباء بوصف ما يعتقدون بأنه أولى حالات التهاب السحايا المعروفة بسبب إعادة تنشيط لقاح جدري الماء، وذلك لدى ولدين يبلغان من العمر 14 عاماً، كانا قد تلقيا جرعتين موصى بهما، وفقاً لما جاء في تقرير نشر في مجلة طب الأطفال.

يقول الخبراء إن لقاح الجدري المرخَّص للاستخدام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن آمن للغاية، على الرغم من أنه لا يوصى به للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الحوامل.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتور ويتني هارينجتون، طبيب الأمراض المعدية لدى الأطفال في مستشفى "سياتل" للأطفال: "لقاح الجدري هو لقاح آمن وفعال بشكل لا يصدق، وقد قلل بشكل كبير من الإصابة بجدري الماء في الولايات المتحدة."

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وأضافت هارينجتون: "تم توزيع أكثر من 50 مليون جرعة، وقد تم ملاحظة هذا التأثير الجانبي النادر فقط في عدد قليل من الحالات. في المقابل، يعد التهاب السحايا من المضاعفات المعروفة لجدري الماء ويشكل خطراً أكبر على الأطفال."

ووفقاً للتقرير، فإن الحالات المعروفة السابقة من الأطفال المصابين بالتهاب السحايا المرتبط باللقاح -المعروف باسم Oka varicella- لم تتلق سوى جرعة واحدة.

وفقاً للتقرير كان أحد الصبيان المصابين يعاني من نقص في المناعة مع تاريخ في سرطان الدم، وشملت أعراضه المؤقتة خدر ولعثمة في الكلام. وكان الصبي الآخر بصحة جيدة في السابق. تم علاجهما بنجاح باستخدام عقار مضاد للفيروسات، "الأسيكلوفير".

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الهربس النطاقي يحدث في كثير من الأحيان عند الأطفال غير المحصنين أكثر من الذين تم تلقيحهم، وفقا للمؤلفين. ومع ذلك، فهو أكثر شيوعا بين كبار السن وقد يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم وألم عصبي وأعراض أخرى.

حتى بين الأطفال الذين تم تطعيمهم، يشير المؤلفون إلى أن الهربس النطاقي كان في كثير من الأحيان بسبب الإصابة بالفيروس من شخص آخر مصاب، وليس اللقاح.

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يتلقى الأطفال بشكل روتيني جرعتين من اللقاح: واحدة بين 12 شهرا و 15 شهرا والأخرى بين 4 سنوات و 6 سنوات.

كل عام في الولايات المتحدة، يمنع تطعيم الحماق أكثر من 3.5 مليون حالة من حالات جدري الماء، و 9000 حالة استشفاء و 100 حالة وفاة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض.