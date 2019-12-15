متلازمة القلب أثناء العطلة.. ما هي وكيف تتجنبها؟

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما هو سر قبيلة أمازونية لا تعاني من أمراض القلب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ موسم الحفلات والعطلات، الذي دائماً ما يكون مدعوماً بما لذ وطاب من الأطعمة الدهنية والمالحة.

ويمكن لهذه المأكولات أن تخلق لدى الأفراد ما يسميه الأطباء بـ "متلازمة القلب أثناء العطلة." وهو مصطلح تمت صياغته في العام 1978 لوصف الزيادة المفاجئة لأعداد المرضى في غرف الطوارئ خلال العطلات، والذين يشكون من عدم الانتظام في ضربات القلب والمعروفة باسم الرجفان الأذيني أو الـ "AFib".

و"AFib" عبارة عن تسارع وعدم انتظام في ضربات القلب، حيث يشعر الشخص في الغالب بـ"ارتعاش" في الصدر. يمكن أن يكون ذلك مصحوباً بالدوار، وضيق في التنفس، والتعب، وحتى ألم في الصدر. ويمكن أن يؤدي "Afib" إلى جلطات في الدم، وسكتة دماغية، وفشل القلب، وغيره من المضاعفات المرتبطة بالقلب، إذا ترك دون علاج على المدى الطويل.

وبينما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب أثناء العطلة، إلا أن متلازمة الـ"Afib" تصيب فجأة معظم الأشخاص الأصحاء.

وقال كيفين كامبل اختصاصي أمراض القلب في نورث كارولينا: "كما هو موصوف أصلاً، كانت هذه الحالة غالباً ما تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أمراض القلب الكامنة".

ربط "متلازمة القلب أثناء العطلة" بالكحول

ويعتقد كامبل أن متلازمة القلب أثناء العطلة مرتبطة بالإفراط في تناول الكحول، والذي من الممكن أن يقصر دائرة النظام الكهربائي للقلب، ويغير مستويات الإلكتروليت (في الدم)، ويزيد من إفراز هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين والكورتيزول.

وقال ماركو بيريز، عالم الفيزياء الكهربائية في جامعة ستانفورد، إن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يزيد حتى مع استهلاك كميات معتدلة من الكحول، مضيفاً أن هذا الخطر يكبر مع استهلاك كميات أكبر من الكحول.

وتحدّد الإرشادات الغذائية الحالية استهلاك الكحول المعتدل كمشروب واحد يومياً للنساء ومشروبين للرجال. وفي الولايات المتحدة، فإن المشروب العادي هو عبارة عن 14 غراماً من الكحول النقي. وفي المملكة المتحدة هو عبارة عن 10 غرامات.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من نصف الرجال الأمريكيين يبلغون أنهم يشربون بكثرة مرة واحدة في الشهر، وما يقرب من الربع يفعل ذلك 5 مرات في الشهر، بمتوسط ​​8 مشروبات في كل جلسة.

وقال بيريز: "حوالي 60٪ من الأشخاص الذين يشربون بشراهة مرة واحدة، سيواجهون حادثة من الرجفان الأذيني".

منع حدوث "متلازمة القلب أثناء العطلة"

تتضمن النصائح الخاصة بمنع متلازمة القلب أثناء العطلة، إدراك كمية الكحول التي تستهلكها خلال الاستمتاع بعطلاتك، والبقاء رطباً. وتؤدي الكحول إلى الجفاف، كما هو الحال بالنسبة للكثير من الأطعمة المالحة التي يتم تقديمها في كثير من الأحيان معها.

وقال كامبل إن الوقاية تنطوي على الاعتدال في تناول الكحول والأكل، كما يجب ممارسة التمارين والنوم جيداً، ومحاولة تجنب المناقشات العائلية حتى بعد العطلات من أجل تقليل التوتر.

ومع ذلك، إذا عانيت من الخفقان، وضيق في التنفس، والدوار، أو شعرت بأن معدل ضربات القلب لديك سريع للغاية، في أي وقت خلال العطلات (أو حتى خلال العام) فعندها يجب أن يتم فحصك من قبل الطبيب. ولا يزال العلم لا يعرف ما يكفي عن أزمة القلب خلال العطلات، للتأكد من أنك لن تواجه حدثاً أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية.