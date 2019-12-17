نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

لسنوات عديدة، أشيد بالفلفل الحار لخصائصه العلاجية، وقد وجد الباحثون الآن أن تناوله بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قارنت الدراسة التي أجريت في إيطاليا، حيث يعد الفلفل الحار عنصراً شائعاً، مخاطر الوفاة بين 23000 شخص، بعضهم تناول الفلفل الحار وبعضهم لم يفعل.

تم رصد الحالة الصحية للمشاركين وعادات الأكل على مدى 8 سنوات، ووجد الباحثون أن خطر الوفاة من نوبة قلبية كان أقل بنسبة 40٪ بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع.

كانت الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية أكثر من النصف، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقالت ماريولاورا بوناشيو، كبيرة الباحثين في علم الأوبئة بمعهد البحر المتوسط ​​للأعصاب (نيوروميد): "حقيقة مثيرة للاهتمام هي أن الحماية من مخاطر الوفيات كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس".

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وأضافت "بعبارة أخرى، يمكن لشخص ما اتباع النظام الغذائي الصحي المتوسطي، يمكن لشخص آخر أن يتناول طعاما أقل صحة، ولكن الفلفل الحار له تأثير وقائي للجميع".

أوضح ليكيا إياكيلو، مدير قسم علم الأوبئة والوقاية في نيوروميد، أن الخصائص المفيدة للفلفل الحار قد انتقلت عبر ثقافة الطعام الإيطالية.

وقال إياكوفيلو "والآن، كما لوحظ بالفعل في الصين والولايات المتحدة، نعلم أن النباتات المختلفة لأنواع الفليفلة، على الرغم من استهلاكها بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تعطي إجراء وقائيا تجاه صحتنا".

يخطط الفريق الآن لفحص الآليات الكيميائية الحيوية التي تجعل الفلفل الحار جيدا لصحتنا.

أشاد الخبراء الخارجيون بالدراسة بينما أشاروا إلى بعض القيود.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل وزميل تدريس بارز في كلية أستون الطبية في المملكة المتحدة، إن التقرير "مثير للاهتمام" لكنه "لا يظهر صلة سببية" بين استهلاك الفلفل الحار والفوائد الصحية.

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وأضاف أن التأثير الإيجابي لاستهلاك الفلفل الحار الذي لوحظ في الدراسة يمكن أن يعزى إلى كيفية استخدام الفلفل في نظام غذائي شامل.

وتابع أنه "على الرغم من أن الفلفل يمكن أن يكون إضافة لذيذة إلى وصفاتنا ووجباتنا، فمن المرجح أن يكون أي تأثير مباشر ضئيلًا ومن المرجح أن يجعل تناول الأطعمة الصحية الأخرى أكثر متعة."

أشاد إيان جونسون، باحث التغذية في معهد كوادرام للعلوم البيولوجية في نورويتش، إنجلترا، بـ "الدراسة الرصدية عالية الجودة" بسبب "أساليبها القوية".

ومع ذلك، أشار أيضا إلى أنه لم يتم تحديد آلية للتأثير الوقائي، ولم يجد العلماء أن تناول المزيد من الفلفل الحار يوفر فوائد صحية إضافية.

وقال إن هذا النوع من العلاقة يشير إلى أن الفلفل قد يكون مجرد علامة لبعض العوامل الغذائية أو عوامل نمط الحياة الأخرى التي لم يتم حسابها، "ولكن لكي نكون منصفين، يوجد هذا النوع من عدم اليقين عادة في الدراسات الوبائية، والمؤلفون يعترفون بذلك."