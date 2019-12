ما هو سر اتباع نظام "المناطق الزرقاء" الغذائي في جعلك تعيش لفترة أطول؟

هذا التقرير بقلم دان بوتنر، مستكشف ومؤلف كتاب "The Blue Zones Kitchen: 100 Recipes to Live to 100"

تريد أن تعيش حياة طويلة وصحية؟ وكذلك أنا. لهذا السبب، قمت خلال الـ15 عاماً الماضية، باستكشاف بعض الأماكن في جميع أنحاء العالم حيث يعيش الناس لفترات طويلة، هذه الأماكن التي أطلق عليها اسم "المناطق الزرقاء". وأنا مقتنع بأن الأطعمة التي يتناولها الأشخاص في هذه المناطق تعتبر جزءاً كبيراً من سرهم.

في جزيرة سردينيا الإيطالية، قمت بتجربة الخبز في القرى الجبلية التي تفتخر بأعلى تجمعات للذكور من المعمرين في العالم. في جزر أوكيناوا اليابانية، جلست لتناول الشاي مع أولئك الذين يحتلون مرتبة بين النساء الأطول عمراً في العالم.

في جزيرة إيكاريا اليونانية، حيث يقال إن الناس ببساطة "ينسون أن يموتوا"، فقد وجدت أشخاصاً لا يعيشون لحياة طويلة وصحية فحسب، بل يظلون أيضاً بذكائهم حتى النهاية ويعانون من أدنى معدلات الخرف في العالم. في شبه جزيرة نيكويا بكوستاريكا، بدأت اليوم مع التورتيلا والفاصوليا وبيكو دي جالو بين قوم الريف الذين من المرجح أن يصلوا إلى عمر يبلغ 90 عاما بصحة جيدة أكثر من أي شخص آخر على هذا الكوكب.

طوال معظم حياتهم، قام كبار السن في العالم بتغذية أجسامهم بأطعمة نباتية كاملة، مثل الخضروات الورقية والدرنات والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة. وأكلوا اللحوم أقل من خمس مرات شهرياً.

قد لا يكون من المفاجئ أن نعلم أن نمط الحياة القائم على النباتات هو الأفضل للعيش لفترات طويلة في العالم، ولكن كيفية قيام أولئك الذين يتناولون الطعام بهذه الطريقة الحفاظ على قيامهم به بالشكل الصحيح هو أكبر سر بالنسبة لنا للتعلم.

في الشهر القادم، وبعد العطلة، سيصمم معظمنا على تناول طعام صحي. ولكن بحلول 17 يناير، سيعود معظمنا إلى عاداتنا القديمة، وذلك وفقاً لبيانات من Strava، وهي شبكة اجتماعية للرياضيين، تستند إلى أكثر من 108 ملايين من بيانات المستخدمين. وذلك لأن الأنظمة الغذائية لا تستمر مع الغالبية العظمى من الناس لأكثر من 7 أشهر تقريباً. إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وصحية، فإن المفتاح هو أن تفعل الأشياء الصحيحة، وأن تتجنب الأشياء الخاطئة لعدة عقود، وليس بضعة أشهر فقط، لأنه عندما يتعلق الأمر بطول العمر، لا يوجد حل قصير الأجل.

كان الأشخاص في المناطق الزرقاء يأكلون الأطعمة "الصحيحة" مثل الحبوب وخضروات الحدائق، بحيث كانت أرخص وأكثر سهولة. وكان اتباع نظام غذائي صحي مجرد جزء واحد من شبكة من العوامل الداعمة لبعضها البعض تعزز طول العمر في المناطق الزرقاء. استفاد الناس أيضاً من وجود دائرة من الأصدقاء مدى الحياة، إحساس واضح بالهدف، بيئة دفعتهم إلى الحركة المستمرة وطقوس يومية تخفف من التوتر. بنيت مجتمعاتهم للناس، وليس للسيارات. يذهبون سيراً على الأقدام في كل زيارة إلى منزل أحد الأصدقاء أو السوق أو مكان العمل.

لذا، ما الذي قد تعنيه نجاحاتهم التغذوية لنا؟

منذ أكثر من عقد من الزمن، طبقت العديد من الدروس التي أخذتها من المناطق الزرقاء لتحسين صحة ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. مع فريق متفرغ من 120 شخصاً، أساعد المجتمعات الأمريكية على أن تصبح مشروع مجتمعات المناطق الزرقاء، كما أن تناول الطعام بشكل جيد والحصول على الغذاء الصحي جزء كبير من هذا الجهد.

في مدينتنا التجريبية ألبرت ليا، مينيسوتا، أضاف السكان 2.9 عاما إلى أعمارهم ووفروا ملايين في تكاليف الرعاية الصحية. في ثلاث مدن شاطئية في جنوب كاليفورنيا، كان هناك انخفاض بنسبة 50٪ في معدلات السمنة لدى الأطفال. وفي فورت وورث، تكساس، انتقلت المدينة من أحد أكثر المواقع غير الصحية في البلاد إلى واحدة من أكثر المناطق الصحية.

في نيبلز، فلوريدا، على سبيل المثال، عملت فرق المناطق الزرقاء مع المدارس والمطاعم ومحلات البقالة وأماكن العمل لتشجيع أنماط الحياة الصحية.

خلال زيارتي هناك هذا الصيف، أقنعت أكثر من 100 من الرجال والنساء في منتصف العمر المجتمعين في قاعة للمشاركة في تجربة. قسمناهم إلى مجموعات تسمى "moais" - وهي كلمة أوكيناوية لدائرة الأصدقاء مدى الحياة - بناءً على اهتماماتهم وقيمهم وجداولهم الزمنية ومكان إقامتهم. ثم قدمنا لهم وصفات من المناطق الزرقاء، وطلبنا منهم أن يجتمعوا خمس مرات على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لحفلات طعام قائمة على أساس نباتي.

كانت النتائج مشجعة. استنادا إلى استبيان عبر الإنترنت تم إجراءه قبل التجربة وبعدها ، أبلغ 100٪ من المشاركين عن حدوث تقدم كبير في صحتهم. 17% فقدوا بعضا من وزنهم؛ 67٪ قالوا بأنهم كسبوا المزيد من الأصدقاء. وفقًا لاختبار True Vitality على الإنترنت الذي يحسب متوسط العمر المتوقع الخاص بك والذي تم إنشاءه بالتعاون مع جامعة مينيسوتا، أضاف المشاركون ما متوسطه 15 شهرا إلى متوسط العمر المتوقع نتيجة للتغييرات التي أجروها.

إذا كان بإمكانهم فعلها، يمكنك انت كذلك. كما يقولون في إيكاريا باليونان، حيث يستقبل الناس بعضهم بعضا في الشارع بقولهم "Akentannos" - سأراك عندما تبلغ 100 عام! - قد تكون أهم خطوة في رحلتك إلى 100 عام صحي هي البدء في تناول الطعام كما هو الحال في المناطق الزرقاء.