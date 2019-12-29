نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

عندما توفي مراسل ESPN إدوارد آشوف الأسبوع الماضي بعمر 34 عاماً، تم تشخيص حالته بالتهاب رئوي متعدد البؤر ومرض نادر يعرف باسم HLH، ارتفاع نسبة الخلايا اللمفاوية في الدم.

HLH، مرض نادر يصيب الجهاز المناعي. وقد ظهرت عدة أسئلة حول اصابته به. فمن غير الواضح ما إذا كان آشوف مصابا بـHLH أو الالتهاب الرئوي أولاً، وما إذا كان أحدهما قد حدث بسبب الآخر، وكيف توفي بالضبط بهذه السرعة.

هل الالتهاب الرئوي خطير؟

الالتهاب الرئوي يحدث عندما تمتلئ الأكياس الهوائية في الرئتين بالسائل أو القيح. يمكن أن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو فطريات، مما يسبب الحمى ومشاكل في الجهاز التنفسي.

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يمكن أن يحدث في إحدى الرئتين أو كليهما، ومتعدد البؤر يعني حدوث الالتهاب الرئوي في أماكن متعددة.

يموت الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم كل عام بسبب الالتهاب الرئوي، لكن معظم الأشخاص الأصحاء يمكنهم محاربته، خاصةً بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الشباب أو كبار السن أو الضعفاء أو قليلي المناعة.

ما هو HLH؟

HLH مرض نادر يصيب الجهاز المناعي، مما يجعل بعض خلايا الدم البيضاء تهاجم خلايا الدم الأخرى وتضخم الطحال والكبد، وفقا لمستشفى جونز هوبكنز.

بحسب جونز هوبكنز، يمكن لهذا المرض أن ينتقل بالوراثة أو يكتسب. يتم نقل حوالي ربع الحالات من خلال الأسر، والباقي يأتي من الالتهابات، ضعف الجهاز المناعي والسرطان.

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يمكن أن تشمل الأعراض السعال، صعوبة التنفس، الحمى، الصداع، الطفح الجلدي، تضخم الغدد الليمفاوية، اليرقان ومشاكل في الجهاز الهضمي، وفقا لجون هوبكنز.

هل هو خطير؟

هناك علاج لـ HLH، وقد تتضح الأشكال المكتسبة عند معالجتها بشكل صحيح. إذا لم يتم علاج HLH العائلي، فإنه عادة ما يكون قاتلاً.

تشمل العلاجات العلاج الكيميائي، العلاج المناعي، المنشطات، المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات. عمليات زرع الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج HLH في معظم الحالات إذا لم تنجح العلاجات الدوائية.

بحسب المركز الطبي، لا توجد وسيلة لمنع الإصابة بمرض HLH.