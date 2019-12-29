نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

إلى ماذا تشير البقع على البشرة والأظافر؟ إليكم 5 خرافات عن البشرة

تسممت امرأة من ساكرمينتو بكريم لتفتيح البشرة، مما أدى إلى غيبوبتها. هذه أول حالة تسمم بميثيل الزئبق مرتبطة بكريم للبشرة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في يوليو / تموز، زارت السيدة البالغة من العمر 47 عاما طبيبا لإحساسها الغريب بالضعف وضعف الذراع. عندما عادت بعد أسبوعين برؤية ضبابية وكلام غير واضح، أدخلها الأطباء إلى مستشفى جامعة سان فرانسيسكو، حيث تدهورت حالتها بسرعة إلى "هذيان مضطرب"، كما كتب الدكتور بول بلانك.

وقد تضمن جسدها مستويات "عالية بشكل غير طبيعي" من ميثيل الزئبق. ميثيل الزئبق شديد السمية ويمكن أن يتسبب في تلف دائم للجهاز العصبي.

يشير تقرير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن إصاباتها دائمة.

المرأة استخدمت الكريم السام لسنوات

أخبرت أسرتها المسؤولين الصحيين أنها استخدمت كريم تفتيح البشرة من المكسيك مرتين يوميا على مدار السنوات السبع الماضية. لقد اشترت كريم Pond's Rejuveness من المكسيك التي كانت ملوثة بميثيل الزئبق بعد تصنيعه - من خلال الأصدقاء لمحو البقع والتجاعيد.

اختبر المسؤولون الكريم ووجدوا أنه يحتوي على 12000 جزء في المليون من ميثيل الزئبق - أكثر بقليل من 1.2٪. من غير القانوني في الولايات المتحدة بيع كريمات البشرة التي تحتوي على أكثر من جزء في المليون من الزئبق.

وقال بلانك "معظم كريمات تفتيح البشرة الضارة ملوثة بالزئبق غير العضوي". "لكن في هذه الحالة، استخدمت المريضة منتجا لتفتيح البشرة يحتوي على زئبق عضوي، وهو أكثر سمية بكثير".

02:01 بالفيديو: حمامات الـ”أونسين” اليابانية الساخنة.. تغذي الجسم والبشرة معاً

وأضاف أن ضرر ميثيل الزئبق الذي يلحق بالجهاز العصبي كثيرا ما يزداد سوءا بعد أن يتوقف المرضى عن استخدام أو استهلاك المنتجات الملوثة.

استمرت حالة المرأة في التدهور حتى بعد خضوعها للعلاج، عبر طرد الزئبق من خلال البول.

وقال إن "تسمم الجهاز العصبي المركزي، كما في هذه الحالة، هو السمة المميزة للزئبق العضوي - إنه يحدث عادة بعد أسابيع إلى شهور من التعرض له".

منذ نشر تقرير مراكز السيطرة على الأمراض، كانت المريضة لا تزال غير قادرة على التحدث أو رعاية نفسها، معتمدة على أنبوب التغذية.

أكثر من 60 حالة تسمم في 10 سنوات

أفادت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا أنه كان هناك أكثر من 60 حالة تسمم في ولاية كاليفورنيا خلال العقد الماضي مرتبطة بكريمات الجلد محلية الصنع أو تلك التي من دون علامة تجارية، رغم أن جميعها تحتوي على شكل أقل سمية من الزئبق. من غير المعتاد أن تحتوي الكريمات على ميثيل الزئبق، والذي يحدث بشكل أكثر شيوعا في المحار.

يتميز التسمم بالزئبق بمجموعة واسعة من الأعراض العصبية، بما في ذلك الهزات، القلق، التنميل، الوخز ومستويات عالية من البروتين في البول بشكل غير عادي.

الأعراض أكثر وضوحا عند الأطفال، حيث تتحول أيديهم وأرجلهم إلى اللون الوردي ويتفتت الجلد. يصبح هناك لعاب بشكل مفرط، سرعة انفعال ويعانون من تشنجات الساق وضعف العضلات.

تجنب الكريمات التي لا تحتوي على تسميات واضحة

ينصح مسؤولو الصحة العامة المستهلكين بالتحقق من وجود رقائق واقية تحت أغطية كريمات البشرة، وشراء الكريمات من بائعي التجزئة المعروفين وتجنب العلامات المنزلية أو تلك التي لا تحتوي على علامات على الإطلاق.

يتم تشجيع الأطباء الذين يستخدم مرضاهم كريمات الجلد المستوردة على أخذ المنتجات للاختبار.