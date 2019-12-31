العمل التطوعي وأعمال الخير الأخرى تقلل من الألم الجسدي

CNN- لقد تعلمنا منذ فترة طويلة أن مساعدة الآخرين تساعد أنفسنا. وقد أظهر العلم أن سلوكيات الاهتمام بالآخرين- التي تُعرّف بأنها تضع رفاهية الآخرين أمامنا دون أن نتوقع أي شيء في المقابل - تعمل بالفعل على تحسين صحتنا.

التطوع، على سبيل المثال، أثبت أنه يقلل من التوتر ويحسن الاكتئاب. يمكن أن يقلل من خطر الضعف الادراكي. يمكن أن يساعدنا حتى نعيش أطول.

يبدو أيضًا أن العطاء يمكن أن يساعدنا في التغلب على الألم. وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الذين يعانون من الآلام المزمنة وتطوعوا قد أبلغوا عن انخفاض الألم.

وجدت سلسلة جديدة من الدراسات أحد أسباب ذلك: يبدو أن مناطق المخ التي تتفاعل مع التحفيز المؤلم قد تم إبطالها على الفور من خلال تجربة العطاء." بينما أكدت معظم النظريات والأبحاث السابقة الفوائد الطويلة الأجل وغير المباشرة للاهتمام بالآخرين.

أظهر البحث الحالي أن المشاركين الذين يعانون من الألم استفادوا من أعمال الاهتمام بالآخرين على الفور.

العطاء يقلل من الألم

الدراسات التي نشرت الاثنين في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، اختبرت سيناريوهات مختلفة من ذلك في 287 شخصا.

ووجد أن أولئك الذين تطوعوا للتبرع بالدم بعد الزلزال عانوا من ألم أقل من أولئك الذين أجروا اختبارا روتينيا، على الرغم من استخدام إبرة أكبر. اكتشف شخص آخر، ان الذين أعطوا من وقتهم لمراجعة كتيب أطفال العمال المهاجرين، واجهوا ألما أقل عند تعرضهم لدرجات حرارة باردة من الأشخاص الذين لم يتطوعوا.

في دراسة أخرى، قام الباحثون بتجنيد مرضى السرطان الذين يعانون من الألم المزمن وطلبوا منهم الطهي والتنظيف لأنفسهم أو لصالح الآخرين في مركز علاجهم. عندما كانوا يساعدون الآخرين، انخفضت مستويات الألم لديهم. عندما قاموا بالعمل من أجل مصلحتهم الشخصية، انخفض تأثير تخفيف الألم بأكثر من 62 ٪.

في الدراسة الأكثر دلالة، طلب الباحثون من المشاركين التفكير في التبرع بالمال لمساعدة الأيتام؛ إذا اختاروا القيام بذلك، طُلب منهم تقييم مدى فائدة ما يعتقدون أن تبرعهم سيكون مفيدا. ثم تم فحص أدمغة هؤلاء المشاركين من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء تلقيهم صدمة كهربائية سيئة على أيديهم.

أظهرت النتائج أن مراكز السيطرة على الألم في أدمغة أولئك الذين تبرعوا كانت رد فعلها أقل للإحساس بالألم من أولئك الذين لم يقدموا المال. ليس ذلك فحسب، ولكن كلما زاد اعتقاد الأشخاص أن أفعالهم كانت مفيدة، كان رد فعلهم على الألم أقل.

إجراءات ذات معنى أكثر= ألما أقل

بالإضافة إلى ذلك، وجد المؤلفون أن المعنى الذي أعطاه الناس لأعمالهم الجيدة هو الذي تنبأ بمدى الألم الذي يتخذه الدماغ. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث، يعتقد المؤلفون أن الطب يجب أن يفكر في استخدام مساعدة الآخرين "لتكملة العلاجات السلوكية الحالية لعلاج الألم".

وجدت دراسة سابقة أن فعل العطاء يحفز مراكز المكافأة في الدماغ. انخفاض الشعور بالألم مقترنا بالمواد الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالراحة - يجعل أدمغتنا تكافئنا على مساعدة الآخرين حتى عندما لا نتوقع أي شيء في المقابل. يبدو ذلك سببا وجيها لوضع السلوكيات التطوعية وغيرها في قائمة المهام الخاصة بك في هذا العام الجديد لتحسين صحتك.