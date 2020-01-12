دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز البقوليات بعدد مذهل من الفوائد الصحية. وإذا كنت تعاني من مرض السكري، يمكن أن تساعدك البقوليات بأنواعها المختلفة على التحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في دمك.

ما هي البقوليات؟

البقوليات عبارة عن طعام يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر التي لن تسبب طفرات مفاجئة في نسبة السكر في الدم. ويبحث مؤشر نسبة السكر في مدى سرعة رفع مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات مثل الفول، مقارنةً بغذاء أساسي مثل الخبز الأبيض.

فالأطعمة ذات مؤشر السكر المنخفض يهضمها الجسم ببطء، وبذلك لا يحصل هجوم مفاجئ من السكر في مجرى الدم. ومن ناحية أخرى، تُهضم الأطعمة عالية نسبة السكر (مثل الأرز الأبيض) بسرعة أكبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الغذاء الخارق لمرض السكري

وتوصي العديد من إرشادات التغذية الخاصة بمرض السكري بالفاصوليا والبقوليات كجزء من نظام غذائي صحي. وفي الواقع، إن الجمعية الأمريكية لمرض السكري تدرج هذه الأطعمة ضمن القائمة الخاصة بالأغذية الغنية لمرض السكري. ولكن، لماذا تعتبر البقوليات جيدة جداً بالنسبة لك:

توفر النشاء الذي يتم هضمه ببطء (الكربوهيدرات)، مما يقلل من ارتفاع السكر في الدم.

غنية بالألياف الصحية، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

غنية بالبروتين الذي يحتاجه الجسم للعمل بشكل صحيح.

منخفضة بنسبة الدهون.

وتشير الدراسات إلى أن إضافة كوب من البقوليات إلى نظامك الغذائي اليومي يساعد في خفض مستويات الهيموغلوبين A1C. (وهو متوسط ​​مستوى السكر في الدم لديك لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر). وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول البقوليات في وجبة الإفطار يمنع حدوث طفرات بعد تلك الوجبة والأخرى اللاحقة في ذلك اليوم.

والبقوليات أيضاً جيدة لقلبك. فجرعة يومية منها قد تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وأمراض الشريان التاجي.

إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي:

هناك العديد من أنواع البقوليات التي يمكن الاختيار من بينها. ويمكنك اختيار تلك المعلبة أو المجففة. ويجب التحقق من محتوى البقوليات المعلبة، وخاصة الصوديوم والدهون. (ستحتاج إلى اختيار حبوب قليلة الدسم والصوديوم). وتشمل:

الفاصولياء السوداء

البازلاء المجففة

حبوب الحمص

العدس

الفاصولياء

الفاصولياء المنقطة

الفاصولياء البيضاء

وفيما يلي بعض الطرق السهلة لإضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي:

سلطة الفاصولياء

إضافتها إلى الحساء

استبدال اللحوم بالفاصولياء في الوصفات

وجبة خفيفة من الخضار الطازجة والحبوب، مثل الحمص

إضافة بعض الحبوب الخالية من الدهون إلى الغداء أو العشاء

اختيار الفاصولياء المخبوزة النباتية لطبق جانبي

ويجب عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهم للغاية إذا كنت تعاني من مرض السكري. والتغذية السليمة تساعدك على التحكم في التغيرات المفاجئة في نسبة السكر في الدم. أما الفول والبقوليات فليست سوى جزء واحد من خطة التغذية هذه. اسأل طبيبك أو أخصائي التغذية عن النظام الغذائي الأنسب لصحتك العامة.