منظمة الصحة العالمية تحذر بلدان العالم من خطر فيروس جديد.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تعمل مع المسؤولين في كل من تايلاند والصين بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس "كورونا" جديد في تايلاند.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المنظمة، كان الشخص مسافراً من مدينة ووهان في الصين، وقد تم اكتشاف إصابته من قبل المسؤولين التايلانديين في 8 من يناير/ كانون الثاني، وأدخل إلى المستشفى في ذاك اليوم، ويتعافى المصاب من المرض وفقاً للسلطات التايلاندية.

وتقول المنظمة إن احتمالية وجود حالات في بلدان أخرى ليست مستبعدة، مما يعزز دعوة منظمة الصحة العالمية إلى المراقبة المستمرة والتأهب على أعلى مستوى في البلدان الأخرى، وفقاً للبيان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول كيفية اكتشاف ومعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد.

ويتيح التسلسل الجيني الذي تشاركه الصين مع البلدان الأخرى فرصة تشخيص المرضى بسرعة كافية، بحسب ما جاء في البيان.

وتكرر منظمة الصحة العالمية التأكيد على أنه من الضروري أن تستمر التحقيقات في الصين لتحديد مصدر هذا التفشي، وما إذا كان هناك أي مستودع حيواني للفيروس أو مضيفات أخرى وسيطة.

ونظراً للتطورات الحالية، سيتشاور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع أعضاء لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، وقد يدعو إلى عقد اجتماع للجنة في وقت قريب.

ويعد فيروس كورونا الجديد سلالة جديدة لم يتم تشخيصها من قبل لدى البشر.

وفيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات حيوانية المصدر، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر، والتي تسبب أمراضاً تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، مثل الحمى، والسعال، وضيق التنفس، إلى الأمراض الأكثر حدة مثل الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الجهاز التنفسي "الحادة الوخيمة"، والفشل الكلوي، وقد تؤدي حتى إلى الموت.

وتشمل التوصيات القياسية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، بالإضافة إلى طهي اللحوم والبيض جيداً.