5 عادات عليك تجنبها لعيش حياة أطول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل ترغب في إضافة 7 إلى 10 سنوات صحية لحياتك خالية من الأمراض مع تقدمك في العمر؟

حاول التخلص من هذه العادات الصحية الخمس السيئة: التدخين، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، وشرب الكثير من الكحول، واتباع نظام غذائي غير صحي.

هذه خلاصة دراسة جديدة حللت تأثير تلك السلوكيات على فرصة العيش لحياة أطول خالية من مرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور فرانك هو، الذي يرأس قسم التغذية في كلية "تي. إتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد"، وجدنا أن اتباع أسلوب حياة صحي قد يزيد إلى حد كبير من السنوات التي يعيش فيها الشخص بدون مرض".

وأضاف هو: "على وجه الخصوص، اكتسبت النساء اللواتي مارسن العادات الخمس، حياة خالية من الأمراض لأكثر من 10 سنوات، أما بالنسبة للرجال فقد اكتسبوا حوالي 8 سنوات".

بيانات إضافية

يعد هذا البحث امتداداً لدراسة نشرت العام الماضي تابعت أكثر من 38000 رجل لمدة 28 عاماً و73000 امرأة لمدة 34 عاماً.

وجد ذلك البحث أن النساء اللواتي اتبعن العادات الصحية الخمس في عمر الـ 50 عاماً، تمكن من العيش 14 عاماً أكثر من النساء اللواتي لم يتبعن هذه السلوكيات. أما الرجال الذين كانوا يتبعونها في عمر الـ 50 عاماً، فقد عاشوا لمدة 12 عاماً أكثر من الرجال الذين لم يتبعوها.

وقامت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "BMJ"، بدراسة نفس البيانات لمعرفة مدى تأثير المرض المزمن على نوعية الحياة خلال فترة الدراسة.

وصُمم البحث لمعرفة كيف تتفاعل هذه السلوكيات الصحية الـ 5 للتأثير على خطر الإصابة بالأمراض: عدم التدخين أبداً، وإبقاء مؤشر كتلة الجسم السليم أقل من 25، والقيام بما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً، وتناول الكحول باعتدال، واتباع نظام غذائي صحي.

وقال هو إن النساء اللواتي مارسن 4 أو 5 من العادات الصحية على مدار الـ 20 إلى 30 سنة، عشن 10.6 سنة إضافية خالية من الأمراض مقارنة بالنساء اللواتي لم يقمن بأي تغيير في نمط الحياة. وبالنسبة للأمراض، اكتسبت النساء الأصحاء في المتوسط 8 سنوات خالية من السرطان، و10 سنوات بدون وجود لأمراض القلب والأوعية الدموية، و12 سنة بدون مرض السكري.

أما الرجال الذين مارسوا 4 إلى 5 سلوكيات صحية اكتسبوا متوسط ​​عمر افتراضي يبلغ 7.6 سنوات في المتوسط، و6 سنوات أخرى دون سرطان، وحوالي 9 سنوات خالية من مشاكل في القلب، وأكثر من 10 سنوات دون مرض السكري.

وكانت النتائج صحيحة حتى بعد ضبط البيانات المتعلقة بالعمر، والعرق، والتاريخ الطبي للعائلة، وغيرها من العوامل التي قد تكون مؤثرة. وليس من المستغرب أن الرجال الذين كانوا يدخنون بكثافة 15 سيجارة أو أكثر في اليوم، أو الرجال والنساء الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر حصلوا على سنوات أقل من دون مرض.

ماذا يحدث إذا تم تشخيص شخص ما بمرض أثناء الدراسة؟ وأظهرت البيانات أن نصف الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان عاشوا 23 عاماً إضافية إذ تبنوا 4 من 5 ممارسات صحية. ومن بين أولئك الذين لم يتغيروا، حصل النصف فقط على 11 سنة إضافية. وشوهدت نفس الأنماط لكل من أمراض القلب والسكري.

وقال هو: "هذه رسالة صحية إيجابية لأنها تعني أن عادات نمط الحياة الصحية لا تطيل الحياة فحسب، بل إنها تحسن من نوعية الحياة، وتقلل من المعاناة المرتبطة بالأمراض المزمنة".

وكان للدراسة بعض القيود، بما في ذلك أن البيانات المتعلقة بالالتزام بسلوكيات نمط الحياة الخمس تم الإبلاغ عنها جميعاً بشكل شخصي، مما يجعل النتيجة عرضة لأخطاء القياس.

ماذا لو لم تزل هذه العادات السيئة الخمس من حياتك؟

وقال هو إنه لم يفت الأوان أبدا لتبني هذه العادات. وبالنسبة للمدخنين، الشيء الأكثر أهمية الذي يجب على المرء فعله هو التوقف عن التدخين. وبالنسبة لغير المدخنين، يعد تناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة البدنية أمراً مهماً للحفاظ على وزن صحي.