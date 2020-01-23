اكتشاف إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد

تأكيد أول إصابة بأمريكا.. ما هي الفيروسات التاجية؟

من داخل أسواق في الصين.. قد تكون سبب انتشار الفيروس الجديد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، إنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.

وأعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، في تغريدة له على تويتر، أننه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

ولم يرد أي من المسؤولين السعوديين على محاولات CNN، التواصل معهم للاستفسار حول تلك الإصابة وملابساتها.

وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم 611 إصابة في الصين.

وبدأت عدد من المطارات الكبرى في العالم، إجراءات صحية مشددة للكشف عن حالات الإصابة بالمرض، الذي يعد تطورًا جديدًا من فيروس كورونا التقليدي.