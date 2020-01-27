هو عبارة عن تهديد عالمي.. دليل مرئي عن فيروس كورونا الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب تفشي مرض فيروس كورونا بإصابة ألف و400 شخص تقريباً حول العالم، ووفاة حوالي 80 شخصاً على الأقل في بر الصين الرئيسي، وذلك أثناء انتشاره في مختلف البلدان حول العالم.

وأثار ظهور هذا الفيروس المخاوف من حدوث وباء مميت، إذ يسافر مئات الملايين من الأشخاص في الصين أو حول المنطقة الآسيوية أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

يرتدي الأطفال في الصين أقنعة واقية أثناء انتظارهم لركوب القطارات في محطة سكة حديد بكين قبل عيد الربيع السنوي في بكين، الصين.

ما هو فيروس كورونا؟

وفيروس كورونا هو عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات، وهي تتضمن الإلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

وتتضمن الأعراض الشائعة سيلان الأنف، والسعال، والتهاب الحلق، أو احتمال المعاناة من الصداع.

أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وخاصة المسنين، فهم عرضة لخطر تحول الفيروس إلى مرض جهاز تنفسي أكثر خطورة.

وأشارت السلطات إلى أن فيروس كورونا في ووهان انتقل من الحيوانات إلى البشر، كما يمكنه الانتشار من شخص إلى آخر.

ويبدو أنه يسبب الالتهاب الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

أين بدأ فيروس كورونا بالإنتشار؟

وتفشّى الفيروس الشهر الماضي في أكبر مدينة وسط الصين، وهي ووهان، وهي مدينة في مقاطعة هوبي يقطن فيها 11 مليون شخص.

وربط مسؤولون الفيروس بسوق "هوانان" للمأكولات البحرية، إذ أنهم ذكروا أن الحيوانات البرية التي يتم بيعها هناك قد تكون مصدر الفيروس المحتمل.

وتم إغلاق السوق منذ 1 يناير/كانون الثاني من أجل تطهيره، كما يبذل المسؤولون جهوداً لاكتشاف المصدر الحيواني للفيروس.

وقد تكون الأفاعي، مثل ثعبان الكوبرا الصيني وثعبان "كرايت" الصيني، مسؤولة عن نقل الفيروس إلى البشر.

ويقول العلماء في الصين إنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى الثعابين، والتي بيعت في سوق المأكولات البحرية في ووهان، لتنتقل إلى البشر بعد ذلك.

ومع تصاعد عدد الوفيات في المدينة، فرض المسؤولون عدداً من الإجراءات الجديدة، مثل تأجيل احتفالات العام الجديد في ووهان، وتوفير الفحوصات والمراقبة الحرارية في الأماكن العامة.

إضافة إلى ذلك، تبنت الدولة تدابير وقائية تطبق عادةً لدى تفشي أمراض مثل الطاعون والكوليرا.

وقامت مدينة ووهان بإغلاق مطارها ومحطات السكك الحديدية الخاصة بها "مؤقتاً" يوم الخميس، وتم تعليق جميع خدمات النقل العام حتّى إشعار آخر.

وقامت فرقة مكافحة الفيروس في المدينة بإغلاق الطرق السريعة خارج المدينة.

وفي هذه الأثناء، أصبح ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة ملزماً بعد أن تجاوزت حالات الإصابة 500 شخص.

تهديد عالمي.. حالات مؤكدة حول العالم

وحتى الآن، انتشر فيروس كورونا خارج بر الصين الرئيسي إلى 13 بلداً، بما في ذلك هونغ كونغ، وماكاو، وتايوان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، واليابان، وفيتنام، وأستراليا، والولايات المتحدة.

وزادت المطارات في جميع أنحاء العالم من الفحوصات الطبية التي توفرها، كما أنها طبقت إجراءات متعلقة بالحجر الصحي في الوقت الذي يتسابق المسؤولون فيه لإبطاء انتشار الفيروس.