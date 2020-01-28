دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاني متاجر الإمدادات الطبية في وسط ولاية تكساس من نقص في الأقنعة الطبية، بعدما كان طالب من جامعة تكساس A&M قد سافر مؤخراً إلى ووهان، الصين، ومن الممكن أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا.

وأفادت المتاجر الموجودة بالقرب من الجامعة، أن الأقنعة الطبية قد نفدت منها تماماً، بحسب ما ذكرت قناة "KBTX" التابعة لـCNN.

وكان الطالب قد عانى من أعراض فيروس الجهاز التنفسي العلوي وتوجه إلى مستشفى محلي مساء الأربعاء، وفقاً لسلطة مقاطعة برازوس الصحية، وتم إرسال عينة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للاختبار.

وقال جينيس سميث الذي يعمل في "MediCare Equipment" في براين، تكساس، على بعد بضعة أميال فقط من الحرم الجامعي، إن المتجر يخزن عادة حوالي 50 قناعاً.

لكن يوم الخميس، بعد يوم واحد فقط من دخول الطالب للمستشفى، دخل العديد من الأشخاص إلى المتجر بحثاً عن شراء الأقنعة.

وأوضح سميث: "في غضون حوالي 30 دقيقة من ذلك، بدأنا بتلقي مكالمات هاتفية تسأل عما إذا كان لدينا الأقنعة، ونوعها، والكميات المتوفرة. وبدأ عدد لا بأس به من الناس في الدخول والشراء".

5 حالات مؤكدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن

وظهر فيروس كورونا الصيني، وهو فيروس مشابه للسارس، لأول مرة في ووهان، الصين، لكنه انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، ليصل إلى فرنسا والولايات المتحدة. وتوفي 106 اشخاص على الأقل في الصين بسبب الفيروس، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 4130 حالة حتى الآن.

وتم تأكيد حالتين من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واحدة في شيكاغو وواحدة في ولاية واشنطن. وتوصي منظمة الصحة العالمية بتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.

وقال الدكتور جون ويسمان، وزير الصحة في ولاية واشنطن، بأنه يجب على الناس أن يفعلوا "عموماً ما يفعلونه في موسم نزلات البرد والإنفلونزا"، أي غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال أو العطس، والبقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى العمل عندما تكون مريضاً.