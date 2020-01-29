أكثر من 4000 سائح من ووهان بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغ عدد السياح الصينيين من ووهان في الخارج 4096 سائحاً حتى يوم الاثنين، وفقاً لمكتب الثقافة والسياحة في المدينة.

وقال مكتب الثقافة والسياحة في رسالة مفتوحة عبر الانترنت إن جميع المجموعات السياحية قد ألغيت رحلاتها عندما أُعلن عن إغلاق المدينة الأسبوع الماضي. وقالت الرسالة إن المجموعات التي غادرت قبل الإغلاق، ما زالت تعود ببطء إلى ووهان الآن.

ومن المتوقع، أن يعود أولئك الذين ما زالوا بالخارج إلى ووهان في الأيام المقبلة.

وطُبقت خطوة الإقفال التام الأسبوع الماضي كإجراء يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، ما أدى فعلياً إلى ايقاف كل حركة التنقل داخل المدينة أو خارجها.

ووجد سكان ووهان أنفسهم عالقين مثل السياح في الخارج، وهم يراقبون عدد القتلى في المدينة يوماً بعد يوم.

وفي الوقت نفسه، يتم الآن إجلاء المواطنين الأجانب داخل ووهان بالطائرات التي أرسلتها بلدانهم الأصلية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وتخطط دول أخرى مثل أستراليا، وكوريا الجنوبية، والهند أيضاً لعمليات الإجلاء.