كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

ماذا تفعل عشرات الجرافات في ووهان وسط أزمة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هي أعراض فيروس كورونا الجديد؟ وكيف يمكنك أن تحمي نفسك؟ في ظل المخاوف العالمية تجاه تفشي فيروس كورونا الجديد "nCoV-2019"، تجيب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أكثر الأسئلة شيوعاً فيما يخص فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصلت، يوم الأربعاء، إلى 5 آلاف و974 حالة، ومنها 132 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الأربعاء في الدولة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي ظل المخاوف العالمية تجاه هذا الفيروس، تجيب وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أكثر الأسئلة شيوعاً فيما يخص فيروس كورونا الجديد.

ما هو مرض كورونا الجديد "nCoV-2019"؟

يُعد الفيروس التاجي (كورونا) الجديد سلالة جديدة من فيروس كورونا تم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من حالات الإلتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.

ما هو مصدر فيروس كورونا الجديد؟

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد بعد، إذ تُعد فيروسات كورونا "عائلة كبيرة من الفيروسات، وبعضها يسبب المرض لدى الأشخاص والبعض الآخر ينتشر بين الحيوانات، بما في ذلك الإبل، والقطط، والخفافيش".

وذُكر أن العديد من المصابين بالفيروس في ووهان كانوا على صلة بسوق كبير للطعام البحري والحيواني، ما يشير إلى أن الفيروس ظهر من مصدر حيواني على الأرجح.

ما هي أعراض فيروس كورونا الجديد وطرق انتقال العدوى؟

وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس أعراض تنفسية، وإرتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، ألم في الحلق، والصداع، وتتطور الأعراض إلى التهاب رئوي.

ولم يتم اكتشاف طريقة العدوى حتى الآن، ولكن، بناءً على المعلومات المتوفرة حالياً، يُرجح أن الإصابات بين البشر نجمت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس، كما أنه يمكن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

ما هي طرق انتقال فيروس كورونا الجديد؟ وكيف يمكنني حماية نفسي؟

ورغم عدم اكتشاف طريقة العدوى حتى الآن، توصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية باتباع النصائح التالية:

تفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال، والعطس.

تجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية)

غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

هل من الآمن السفر إلى الصين؟ وماذا لو سافرت مؤخراً للصين ومرضت؟

وذكرت الوزارة أيضاً أنه يفضل تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، وفي حال ضرورة السفر، احرص على اتباع النصائح المذكورة في الأعلى.

إذا كنت في ووهان وتشعر بالغثيان، أو لديك حمى، أو سعال، أو صعوبة بالتنفس، خلال 14 يوماً من مغادرتك للمدينة، يجب عليك:

زيارة المستشفى على الفور

إذا كنت غير قادر على القيادة، فيمكننا ترتيب سيارة إسعاف لمساعدتك

تجنب الاتصال مع الآخرين

لا تسافر أثناء المرض

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس

اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لتجنب انتقال الفيروس للآخرين

استخدم مطهر الأيدي المعتمد على الكحول إذا لم يتوفر الماء والصابون

هل يوجد لقاح للوقاية من انتشار فيروس كورونا؟

لا يوجد لقاح للحماية من فيروس كورونا الجديد حالياً، كما لا يتواجد أي علاج مضاد للفيروسات محدد وموصى به.

ولذلك، يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يُصابون بالمرض رعاية داعمة لعلاج الأعراض.

هل يجب أن أكون قلقا بشأن الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى؟

لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحيوانات في الإمارات تدعو للقلق، ومع ذلك، توصي الوزارة الأشخاص الذين يسافرون الى الصين بتجنب الحيوانات الحية والميتة.

كم من الوقت يستغرق ظهور الأعراض؟

غير معروف بالتحديد، ولكن على الأغلب بين يومين و14 يوماً.

ماذا أفعل إذا ظهرت لديّ أعراض المرض؟

إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية، مع أو بدون حمى، مع عدم وجود تاريخ الى الصين خلال الـ14 يوماً الماضية، فيرجى استشارة طبيبك.

وإذا كان هناك تاريخ للسفر الى الصين، توصي الوزارة بزيارة قسم الطوارئ.

هل يتم انتقال الفيروس عبر البضائع المستوردة من الصين؟ وهل يتم فحص المنتجات المستوردة من أطعمة وغيرها؟

لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض كورونا الجديد من خلال البضائع، وإنما المحتمل أن يكون مصدر العدوى حيواني. وتشير المعلومات الحالية إلى أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر.

كيف تتعامل دولة الإمارات مع المسافرين القادمين من الصين أو المناطق التي ظهر بها فيروس كورونا الجديد "nCoV-2019"؟

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات للمسافرين القادمين من الصين أو المناطق التي ظهر بها فيروس كورونا الجديد مما يضمن منع العدوى، كما تم التعاون مع المطارات والمنافذ الحدودية بآلية للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وإرسالها للمستشفيات المتفق عليها للتعامل مع الحالة، وإجراء الفحوصات اللازمة.