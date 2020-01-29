الصين..تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إصابات فيروس السارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين تفشي إصابات مرض السارس في عام 2003، حيث قامت عدة دول بإجلاء مواطنيها من منطقة ووهان، وهي مركز تفشي الفيروس، في مقاطعة هوبي الصينية.

وحتى يوم الأربعاء، كان هناك 5974 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس في الصين، بما في ذلك 132 حالة وفاة، وفقاً للجنة الوطنية للصحة في الصين. وارتفع عدد الحالات بنحو 1500 حالة اعتباراً من يوم الثلاثاء، أي بزيادة قدرها 30%. ولا تشمل الأرقام هونغ كونغ، وماكاو، وكلاهما أبلغ عن عدد أقل من الحالات.

ولقد تم الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة إصابة بالفيروس خارج الصين، وبذلك يصل المجموع العالمي إلى أكثر من 6000 حالة.

وخلال اندلاع فيروس السارس عام 2003، كان هناك 5327 حالة مؤكدة من الإصابة بالمرض في الصين، و349 حالة وفاة، مما يجعل فيروس كورونا الجديد أكثر عدوى، ولكنه أيضاً أقل فتكًا من السارس.