إجراءات جدية من الخطوط السعودية والعُمانية للوقاية من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، عن تعليق جميع رحلاتها من مدينتي الرياض وجدة إلى مدينة جوانزو الصينية، وذلك على ضوء تفشي فيروس كورونا في الصين.

ونشرت الخطوط السعودية بيانا قالت فيه إنها قررت تعليق جميع الرحلات بين المملكة وجوانزو ابتداء من الأحد، ولفتت إلى أن بإمكان المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم استرجاع قيمتها دون رسوم.

من جانبها، اتخذت الخطوط العُمانية الخطوة ذاتها، وقالت في بيان نشرته الأحد: "ضمن إطار التوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني واعتبارا من يوم الإثنين 3 فبراير 2020، سيقوم الطيران العماني بوقف جميع رحلاته المتجهة من وإلى مدينة جوانزو الصينية حتى إشعار آخر، هذا وسيتم تعليق كافة حجوزات السفر إلى هذه الوجهة بأثر فوري".

وأكد الطيران العُماني على أن سلامة ضيوفه وطاقمه تأتي على رأس أولويات الشركة، وقدم اعتذارا نتيجة هذا القرار.

يذكر أن الصين تعاني من تفشي فيروس "كورونا ووهان" والذي أسفر عن وفاة 304 أشخاص وأصيب به 14 ألف و380 شخصا حتى السبت، وفقا لما ذكرته السلطات الصينية.