دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد وصول الطلبة السعوديين من مدينة ووهان الصينية، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس "كورونا" الجديد، في تغريدة عبر موقع "تويتر".

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن النتائج سلبية، وأنه سيتم عزل الطلاب احترازياً لمدة 14 يوماً، تحت الإشراف الطبي، بغية إجراء فحوصات إضافية، والاطمئنان على صحتهم.

وبتنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الصين، تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل، وتتوفر فيه العناية الطبية اللازمة.

وفي تغريدة منفصلة عبر حساب وزارة الصحة السعودية الرسمي، على موقع "تويتر"، نشرت بعض الخطوات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، وإليك أبرزها:

طهي الطعام بشكل جيد

تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا

النظافة الشخصية

تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، سواء كانت برية أو في المزرعة

اتباع آداب العطس والسعال

وذكر موقع وزارة الصحة السعودية أن عدد العينات التي تم فحصها في السعودية منذ 20 يناير/ كانون الثاني، وحتى 2 فبراير/ شباط، بلغ 62 عينة كانت جميعها سلبية. وأضاف أنه تم فحص 3152 مسافراً عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و868 مسافراً عبر الرحلات الجوية غير المباشرة، وذلك خلال الفترة نفسها".

ووفقاً لتغريدة نشرها حساب وزارة الصحة، يوم أمس، ذكر أنه "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، داخل المملكة".

وبدورها، تعمل وزارة الصحة السعودية على فحص جميع القادمين من الصين، عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة، مع توفير طواقم طبية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.