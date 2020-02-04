نظرة داخل مقر عزل الطلاب السعوديين القادمين من مدينة ووهان في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت يُظهر مقر عُزل فيه الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية من مدينة ووهان الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد في تغريدة عبر موقع "تويتر"عن استقبال 10 طلاب سعوديين قادمين من مدينة ووهان في الصين.

ولدى وصول الطلاب، أُجريت فحوصات مخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج كانت سلبية.

ومع ذلك، سوف يتم عزل الطلاب احتزازياً لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي، وذلك من أجل عمل فحوصات إضافية، والإطمئنان على صحة الجميع.

وتم تداول فيديو عن مقر عزل الطلاب السعوديين في الرياض عبر الإنترنت.

ويُظهر الفيديو مختلف المرافق التي تم توفيرها للطلاب، مثل المطبخ، ومنطقة مخصصة للعب كرة المضرب، وألعاب أخرى مثل البلياردو، والـ"بلاي ستيشن"، ومنطقة مخصصة للجلوس ومشاهدة التلفاز.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب، تم تجهيزه بالكامل، وتتوفر فيه العناية الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الصين.

وأكدت وزارة الصحة السعودية يوم الإثنين عن عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أنه "يتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة".