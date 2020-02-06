7 حالات لغسل اليدين للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينقسم عالم الفيروسات إلى عائلات كثيرة، من ضمنها عائلة تسمى عائلة فيروسات كورونا، وعائلة أخرى تسمى عائلة فيروسات الإنفلونزا.

وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن فيروس كورونا عبارة عن مجموعة كبيرة من الفيروسات، تتضمن فيروسات غالباً ما تصيب الحيوانات، بالإضافة إلى مجموعة بسيطة تصيب الإنسان، وتسبب له أعراضاً تتراوح بين نزلات البرد البسيطة، والتهاب رئوي أو التهاب حاد، في الجهاز التنفسي.

وأضاف في مقابلة نُشرت على موقع منظمة الصحة، أن "فيروسات الإنفلونزا عبارة عن مجموعة أخرى من الفيروسات تأتي بشكل دوري، وهناك العديد منها يصيب الإنسان سنوياً في موسم البرد، بحيث تزداد وتيرتها في موسمنا هذا وتقل في فصل الصيف".

وتتشابه الأعراض في كلتي الحالتين، ولكن معظمنا معتاد على فيروس الإنفلونزا. وتكمن المشكلة في أن العائلتين لديهما القدرة على نشر فيروسات مستجدة.

هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟

وحتى تاريخه، لا يُوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.

وبحسب منظمة الصحة، لا تصلح المضادات الحيوية لمقاومة الفيروسات بشكل جيد، ولكنها قد تعطى بحالات معينة وبوصفة طبية.

ويجب أن يحصل المصابون بالفيروس على:

1- الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها.

2- المصابون بمرض وخيم يجب أن يحصلوا على الرعاية الداعمة المثلى.

لا تزال بعض العلاجات قيد الاستقصاء، وسيجري اختبارها من خلال تجارب طبية.

كيف تحمي نفسك من المرض؟

1- تجنب المخالطة اللصيقة مع المرضى.

2- تجنب التعامل المباشر مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

3- تجنب البصق في الأماكن العامة.

4- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم.

غسل اليدين

يُنصح بغسل اليدين بالماء الجاري والصابون عندما تكون متسخة بشكل واضح.

وإذا لم يكن هناك وسخاً واضحاً على اليدين، قم بغسلهما بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي.

لحماية نفسك والآخرين من المرض، تنصح منظمة الصحة العالمية، بغسل اليدين:

- بعد السعال والعطس.

- عند رعاية المرضى.

- قبل وأثناء إعداد الطعام.

- بعد تناول الطعام.

- بعد استخدام المرحاض.

- عندما تكون الأيدي متسخة.

- بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها.

وللحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، تأكد مما يلي:

- تنظيف اليدين بالصابون والماء أو معقم كحولي.

- عند السعال والعطس، قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثني مرفق الذراع.

- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والانفلونزا.

- طهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيداً.

- تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية، دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.