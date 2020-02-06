دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد خارج الأراضي الصينية إلى نحو أكثر من 250 إصابة بالمرض في نحو 25 دولة حتى الآن، وذلك وفقا للسلطات الصحية في تلك البلاد.

وجاءت أكثر الإصابات بالمرض خارج الصين، والذي لا تعتبره منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، في كل من سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند، فيما تم تسجيل 12 إصابة بالمرض المميت في الولايات المتحدة، و13 إصابة في ألمانيا، فضلا عن ثلاث حالات في بريطانيا.

عربيا، تم تسجيل 5 إصابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما لم يتم إحصاء وفيات نتيجة الإصابة بالمرض خارج الصين، سوى في هونغ كونغ والفلبين، بوفاة واحدة لكل منهما، فيما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في الصين 560 شخصًا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أعراض الإصابة بالمرض، الذي ينتمي لعائلة كورونا والتي تشمل فيروس كورونا وفيروس كورونا الجديد (ووهان)، وسارس، تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد الشائعة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بارتداء الكمامات الطبية لتفادي الإصابة بالمرض، وغسل الأيدي بانتظام وتجنب التواصل القريب مع أي من المصابين بارتفاع في درجة الحرارة والسعال.

وظهر فيروس كورونا الجديد، في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، وانتشر بسرعة بين المواطنين في تلك المدينة التي يتجاوز عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة، حيث أصيب الآلاف بالمرض فيما لقي نحو 560 شخصًا مصرعهم نتيجة الإصابة بالمرض في الصين.