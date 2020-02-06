أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنها تعتزم العمل على تسريع البحث والابتكار فيما يتعلق بإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد، من خلال منتدى عالمي يعقد يومي 11 و 12 فبراير شباط في جنيف.

وسيحضر المنتدى كبار الباحثين ووكالات الصحة العامة، بما في ذلك المشاركون في تطوير اللقاحات، لبحث أدوات التشخيص وتعقب مصدر الفيروس.

وقالت المنظمة إن المنتدى يهدف إلى إنشاء "أجندة بحثية عالمية لفيروس كورونا الجديد، وتحديد الأولويات والأطر التي يمكن أن توجه المشاريع التي يتم تنفيذها أولاً".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في بيان، الخميس، "هناك أسئلة نحتاج إلى إجابات عليها، ونحن بحاجة إلى تطوير الأدوات في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا "تلعب منظمة الصحة العالمية دورًا تنسيقيًا مهمًا من خلال الجمع بين الأوساط العلمية لتحديد أولويات البحث وتسريع التقدم".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، في وقت سابق، أن فيروس كورونا الجديد لم يصل بعد إلى مستوى "الجائحة"، ولا يمثل وباءً عالميًا.

وارتفعت الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في الصين إلى نحو 560 شخصًا، فيما أصيب نحو أكثر من 250 شخصًا بالمرض في نحو 25 دولة، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين وحدها.