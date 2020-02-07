دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، إنها تواجه نقصًا كبيرًا في معدات الوقاية الطبية من فيروس كورونا الجديد، في إشارة إلى الأقنعة الطبية التي يرتديها الشخص للحيلولة دون الإصابة بالمرض.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بمنح الأولوية للأطباء وذوي المرضى بالحصول على الأقنعة الواقية، منتقدة سعي بعض الشركات التي تنتج تلك الأقنعة للتربح من تلك الأقنعة.

واعتبرت المنظمة، إن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين في اليومين الأخيرين، أنباءً مشجعة"، لكنها شددت على ضرورة أن يكون الأشخاص "يقظين".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في المؤتمر الصحفي، الجمعة، "كان هناك عدد أقل من الإصابات الجديدة المبلغ عنها في الصين، وهذا أمر جيد ولكن في الوقت نفسه نحذر من إساءة قراءة الكثير في هذا الصدد"، مضيفًا "قد ترتفع الأرقام مرة أخرى".

وأكد أن "العالم اضطرابًا خطيرًا في توريد معدات الحماية الشخصية"، بما في ذلك الأقنعة اللازمة للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بـ"زيادة كبيرة".

وأوضح مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن الأقنعة الطبية الواقية، لا تمنع انتشار المرض بنسبة 100%، لكنها تقلل من احتمالات الإصابة بالمرض.

وأعلنت المنظمة، في وقت سابق، تنظيم مؤتمر بحثي دولي، لمناقشة الأبحاث والابتكارات حول سبل مواجهة المرض الذي تسبب في وفاة 638 شخصًا في الصين، حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى في مدينة جنيف في 11 فبراير شباط الجاري.

وسيحضر المنتدى كبار الباحثين ووكالات الصحة العامة، بما في ذلك المشاركون في تطوير اللقاحات، لبحث أدوات التشخيص وتعقب مصدر الفيروس.

وأصيب بالمرض المميت أكثر من 31 ألف شخص في الصين، فيما تجاوزت الإصابات بالمرض في مختلف دول العالم 350 حالة إصابة حتى الآن.

وظهر المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية، إلى أنه سرعان ما انتشر ليصل إلى مدن صينية عدة، فيما تفرض السلطات الصحية والطبية في مختلف دول العالم إجراءات صارمة لمواجهة انتشار المرض، والذي ينتقل بين الأشخاص من خلال الجهاز التنفسي.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بارتداء الأقنعة الواقية، وغسل الأيدي بانتظام، وتجنب التواصل بشكل مباشر مع المصابين بالسعال، لتفادي الغصابة بالمرض.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلا أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، في وقت سابق، أن المرض لم يصل بعد إلى مستوى الجائحة، مؤكدًا أنه لا يمثل وباءًا عالميًا.