الصحة السعودية توضح وضع شقيقتين هنديتين اشتبه بإصابتهما بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الخميس، أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي تخضعان لملاحظة وعزل احترازي.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت فيه إن "الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حالياً تحت الملاحظة والعزل احترازياً.. وأنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب 21 يومًا، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين.."

وأضافت الوزارة: "سُجل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوماً بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوماً ماضية من دخول المملكة".

وأكدت الوزارة أن "فريق العزل الوبائي توجه لمنزل الأسرة فورًا وأخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه.. وطمأنت الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد عُملت الاحتياطات اللازمة".