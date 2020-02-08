دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء الجمعة، عن تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"ووهان كورونا" ليرتفع بذلك عدد الحالات المشخصة في الدولة إلى 7.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة.."

وشددت الصحة الإماراتية على ان "فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

واردفت الوزارة في بيانها: "تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة".