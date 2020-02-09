دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستحدث، وهي سيدة صينية تبلغ من العمر 73 عاما تنتمي للعائلة التي تم تشخيص إصابتها بأعراض الفيروس أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي أكدت شفاء الحالة من المرض وإجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لها والتي أثبتت خلوها من المرض.

وزار القنصل العام الصيني في الإمارات برفقة وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، السيدة الصينية التي تُدعى ليو يوجيا، وتبلغ من العمر 73 عاما، لتهنأتها بالشفاء والسلامة وتمكنها من مواصلة حياتها بشكل طبيعي.

من جانبها، شكرت يوجيا دولة الإمارات على الرعاية الصحية التي قُدمت لها وللعائلة الصينية المصابة وأشادت بالرعاية الطبية على الأراضي الإماراتي.

وأعرب القنصل الصيني عن سعادته بشفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستحدث بالإمارات، وأشاد بالتكاتف والتعاضد اللذان أظهرتهما أبوظبي حكومة وشعبا مع بكين في ظل المعاناة من هذا المراض لافتا إلى أن ذلك يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وفقا لوام.