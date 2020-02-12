دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في غضون ساعات قليلة، تستعد المملكة العربية السعودية لتحدي دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بوابة مكة المكرمة، وذلك عبر محاولة تسجيل أكبر جلسة تدريب على عملية إنعاش القلب، في وقت ومكان واحد.

في السابعة والنصف من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، سيحتشد آلاف المشاركين في المحاولة الرسمية باستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتأتي المبادرة برعاية وزارة الصحة السعودية. ويحضرها ممثلون عن موسوعة غينيس.

وتسعى المبادرة إلى إجراء أكبر جلسة تدريب لـ 16 ألف شاب وشابة في مكة على عملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ لكسر رقم قياسي وتوثيقه في موسوعة جينيس.

وشارك سعوديون مقاطع مصورة من داخل استاد مدينة الملك عبدالعزيز أظهرت الاستعدادات الأخيرة قبيل تنفيذ المحاولة... وهكذا جاء التفاعل: