الصين تعلن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد من تماثل للشفاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مفوضية الصحة الصينية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" بلغ حتى مساء الأربعاء 59.804 ألف إصابة.

هذا الإعلان يعني أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع منذ حصيلة اليوم السابق (الثلاثاء) بـ15.152 ألف حالة، في حين شفي 5911 مصابا وخرجوا من المستشفيات.

وتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 60015 حالة، غالبيتهم العظمى من الصين.

وفي مقاطعة هوبي التي تعد مركزًا لتفشي كورونا أعلنت هيئة الصحة فيها، الأربعاء، حدوث 14.840 حالة إصابة أخرى بالفيروس وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 48.206 حالات.

وتم نقل 33.693 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، من بينهم 1437 مصابًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، مضيفة أن 3441 مريضًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.