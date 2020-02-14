ترجيح إصابة المئات بالطواقم الطبية الصينية بفيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي تستمر فيه جهود الحكومة الصينية لاحتواء فيروس كورونا الجديد، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" نسبة للمنطقة التي بدأ فيها، يبدو أن هناك بوادر أزمة جديدة بترجيح إصابة المئات من عناصر الطواقم الطبية بهذا الفيروس.

السلطات الصينية لم تكشف عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع المصابين بالفيروس، إلا انه ووفقا لمعلومات تمت مشاركتها مع CNN من قبل عاملين بالقطاع الصحي في الصين بالإضافة إلى حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صحفية صينية ودوريات طبية، فإن الترجيحات تشير إلى إصابة المئات من أفراد هذه الطواقم الطبية.

ويذكر أنه وفي ووهان فقط هناك 398 مستشفى بالإضافة إلى 6000 عيادة منتشرة بأنحاء المنطقة، وقد خصصت مفوضية الصحة في ووهان 9 مستشفيات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالإضافة على 61 مستشفى ستعالج إصابات بارتفاع الحرارة التي تعتبر عارضا من أعراض الإصابة بالفيروس.

ولم ترد مفوضية الصحة الصينية على طلب شبكة CNN للاستفسار عن عدد الحالات التي أطيبت بفيروس كورنا بين أفراد الطواقم الطبية.