وفاة سائح صيني مصاب بفيروس كورونا في فرنسا ليسجل أول وفاة بأوروبا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—توفي سائح صيني شُخصت إصابته بفيروس كورونا، في فرنسا، السبت، ليكون بذلك أول شخص مصاب بالفيروس يتوفى في أوروبا، وذلك وفقا لما أعلنته، اغنيس بوزين، وزيرة الصحة الفرنسية في بيان لـCNN.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن السائح الصيني المتوفي عمره 80 عاما وكان يعالج في مستشفى بالعاصمة الفرنسية، باريس، منذ الـ25 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية فإن أكثر من 67 ألف شخص حول العالم أغلبهم في الصين، شخصت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" نسبة إلى المنطقة التي ظهر فيها في الصين.

ويذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت، الجمعة عن اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد على الأراضي المصرية، لتصبح بذلك أول حالة يتم تشخيصها في القارة الافريقية.

وأكدت الصحة المصرية في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، أن الشخص المشتبه في إصابته بالمرض، أجنبي ولا يحمل الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف إصابته من خلال الإجراءات الصحية التي تفرضها السلطات المصرية لاكتشاف حالات الإصابة بالمرض، على المسافرين القادمين إلى مصر من الخارج.