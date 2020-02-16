هكذا جاء ترتيب الدول التي سجلت إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفشى فيروس كورونا المستحدث أو الجديد في عدة دول حول العالم بعد أن ظهر في الصين في يناير/كانون ثاني الماضي وقد وصل عدد الحالات المصابة حول العالم إلى 67 ألف حالة فكيف توزعت حالات الوفاة جراء هذا الفيروس.

شهدت الصين أعلى حصيلة مصابين ووفيات في العالم، إذ بلغ عدد المصابين فيها 66 ألف 492 مصابا، وتوفي في الصين 1523 شخصا حراء هذا الفيروس.

احتلت سنغافورة المركز الثاني بعدد المصابين إذ سجلت 67 إصابة، في حين جاءت هونغ كونغ في المركز الثالث بـ56 إصابة وسجلت وفاة شخص واحد.

أما في الشرق الأوسط فقد سجلت الإمارات 8 إصابات وأعلنت عن شفاء 3 حالات، وأعلنت مصر عن اكتشاف أول حالة إصابة فيها الجمعة.

وفي أوروبا، احتلت ألمانيا المركز الأول بعدد المصابين والذي بلغ 16 مصابا وجاءت فرنسا ثانيا بـ11 إصابة وسجلت وفاة أول شخص جراء هذا الفيروس في أوروبا.