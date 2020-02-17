ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 1775 شخصا

بكين، الصين (CNN)-- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، وفاة 105 أشخاص نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية، حتى مساء الأحد، مشيرة إلى أن 100 شخص توفوا في مقاطعة هوبي والتي بدأ فيها انتشار المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وارتفعت أعداد المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس المميت في العالم إلى 1775 شخصًا، من بينهم خمس وفيات خارج الصين في كل من هونغ كونغ وتايوان واليابان والفلبين وفرنسا.

وسجلت السلطات الصحية في الصين نحو أكثر من 2000 إصابة جديدة بالمرض، لتصل أعداد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى أكثر من 70 ألف و500 حالة إصابة، فيما يصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في العالم إلى أكثر من 71 ألف و300 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنه تم شفاء أكثر من 10 آلاف و800 حالة إصابة بالمرض، حتى الآن.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الوفيات المستمر، لم تعلن منظمة الصحة العالمية وصول انتشار المرض إلى مستوى الجائحة، فيما أعلنت أنه "لا يمكن التنبؤ" بموعد احتواء انتشار الفيروس الذي بدأ في مدينةووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي.