وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

بكين، الصين (CNN)--توفي ليو تشى مينغ مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان الصينية، بسبب الإصابة فيروس كورونا الجديد، صباح الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

و مينغ هو جراح أعصاب، ويشغل منصب مدير مستشفى مدينة ووهان والتي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا الجديد في أواخر عام 2019.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من وفاة ليو تشى مينغ.

كانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم، ارتفعت، الاثنين، لتصل إلى 1868 حالة وفاة، بعد وقوع وفيات جديدة في الصين.

وقالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، إن 93 شخصًا آخرين ماتوا بسبب كورونا في المقاطعة، الاثنين، مما يرفع عدد القتلى في المنطقة، التي تعد بؤرة للمرض منذ بداية تفشيه، إلى 1789.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1863 على الأقل، وهو ما يزيد المعدل العالمي إلى 1868 إلى ما لا يقل عن 1868، بعد وفاة واحدة إصابة في كل من هونغ كونغ وتايوان واليابان والفلبين وفرنسا.

وكان الطبيب لي وين ليانغ، والذي يعد أول من أطلق تحذيرات حول انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان، وتم إسكاته من قبل السلطات الصينية، توفي نتيجة الإصابة بالمرض في أوائل فبراير شباط الجاري، فيما سجلت السلطات الصحية في الصين إصابة أكثر من 1700 شخص من الطاقم الطبي في مدينة ووهان.