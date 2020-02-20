الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ2118 الأربعاء

كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مفوضية الصحة في الصين ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد إلى 2118 وفاة، وذلك بعد تسجيل 114 حالة وفاة جديدة حتى مساء الأربعاء، الـ19 من فبراير/ شباط الجاري.

وبينت مفوضية الصحة الصينية إلى أن 108 وفيات من أصل الوفيات الـ114 المسجلة، الأربعاء، كانت في مقاطعة هوبي التي تضم منطقة "ووهان" مصدر انتشار الفيروس والموقع الذي سجلت فيه أولى حالات الإصابة.

وفيما يتعلق بعدد الحالات الجديدة التي شخصت بالإصابة بفيروس كورونا، قالت مفوضية الصحة الصينية إنها سحلت 394 إصابة جديدة منها 349 إصابة في مقاطعة هوبي، أي أن هناك 45 إصابة جديدة سجلت خارج هوبي داخل الصين.

وفي السياق ذاته، أعلنت مفوضية الصحة الصينية عن تعافي 16.155 ألف حالة شخصت بالإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد وأنهم خرجوا من المستشفيات.