الإمارات تعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا الجديد، وهما حالتين لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأكدت الوزارة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة، أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض.

والحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الفلبين وعمره 34 عاما، والآخر من بنغلاديش ويبلغ من العمر 39 عاما.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 11 حالة، تم الإعلان عن شفاء 3 حالات منها.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 في حين ارتفع عدد الحالات التي شخصت إصابتها بالفيروس إلى 18 بعد اكتشاف 13 حالة جديدة، فيما أعلنت حكومتا العراق والكويت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالمرض.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2233 على الأقل، في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين.

ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 76154 حالة، غالبيتهم من الصين.