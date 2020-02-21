الصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ4 والإصابات لـ18

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 في حين ارتفع عدد الحالات التي شخصت إصابتها بالفيروس إلى 18 بعد اكتشاف 13 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة كانت في مناطق قم بـ7 إصابات جديدة و4 في العاصمة الإيرانية، طهران وإصابتين في منطقة غيلان، توفي منهم شخصان لترتفع الحصيلة إلى 4 وفيات بالفيروس داخل البلاد.

ويذكر أن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، سعيد نمكي، أعلن أن "هنالك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا هم الان راقدون في المستشفى، وستتضح النتيجة ويتم الاعلان عنها بعد الحصول على الفحوص المختبرية اللازمة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويذكر أن هيئة الصحة في الصين رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2233 على الأقل، حتى مساء الخميس، في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين (قبل احتساب الوفيات في إيران).