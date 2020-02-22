الإمارات تُعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لإيراني وزوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، لإيراني يبلغ من العمر 70 عاما وزوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن حالتين جديدتين لفيروس كورونا سجلتا في البلاد لإيراني يبلغ من العمر 70 عاما وزوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة الشخص الإيراني غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المركزة في حين لم تكشف حالة زوجته التي اكتشفت إصابتها بالفيروس أثناء فحص المخالطين.

وبهاتين الحالتين يبلغ عدد الحالات المسجلة في الإمارات لفيروس كورونا 13، وكانت قد أعلنت الصحة الإماراتية عن شفاء 3 حالات خلال الأسابيع الماضية.