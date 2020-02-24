الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند بسبب كورونا

إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند بعد تفشي فيروس كورونا في هاتين الدولتين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الإمارات منعت سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم وفي ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

ودعت أبوظبي المواطنين الموجودين في البلدين إلى التواصل مع السفارة أو مركز الاتصال بوزارة الخارجية، وفقا لوام.

وكانت قد سجلت الإمارات 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، أعلنت شفاء 3 منها، لثلاثة مواطنين صينيين.

وتفشى الفيروس بشكل واسع في إيران الأسبوع الجاري، إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ60 في حين بلغ عدد الوفيات 12 وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في إيران.