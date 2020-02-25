البحرين تعلن تسجيل 6 حالات جديدة لفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 23 مصابا

إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عبر مطار الشارقة في الإمارات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران عبر البحرين، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في المملكة 23 حالة.

وأكدت الصحة البحرينية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة عبر إخضاع المسافرين القادمين من دول "موبوءة" للفحوصات الطبية الضرورية فور وصولهم إلى مطار البحرين.

وأشارت إلى أن نتيجة الفحوصات للحالات الست المكتشفة كانت إيجابية، ما أثبت إصابتهم بالفيروس وقد تم نقلهم بعد ذلك إلى مركز صحي في البحرين وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين.

ونوهت الصحة البحرينية إلى أن الحالات المصابة تعود لأربعة رجال وامرأتين كانوا قادمين من إيران عبر مطار الشارقة الدولي، ولفتت إلى أنهم وصلوا إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.