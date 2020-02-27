فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، أكبر من نظيرتها المسجلة في الصين، والتي بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي اليومي حول انتشار فيروس كورونا، أن "ما يحدث في بقية العالم هو الآن شاغلنا الأكبر".

وأوضح غبريسوس، أن الصين أبلغت عن 48630 إصابة بالمرض مع 2747 حالة وفاة، بينما خارج الصين تم الإبلاغ عن 3474 حالة في 44 دولة و54 حالة وفاة.

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فقد أبلغت 7 دول جديدة عن حالات لأول مرة، داعيًا دول العالم للعمل على احتواء انتشار الفيروس ومنع زيادة أعداد المصابين.

وقال الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، "إننا نعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة التنظيمية في طوكيو 2020، ونقدم إليهم مشورة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر".

وأضاف ريان، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مستقبل الأولمبياد.