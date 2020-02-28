لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في اليابان وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن بريطاني كان على متن السفينة السياحية Diamond Princess، وبقي المريض البريطاني خاضعًا للحجر الصحي في اليابان، فيما تم إجلاء عشرات البريطانيين الذين تبين عدم حملهم للفيروس إلى المملكة المتحدة.

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، فيما أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا تسجيل إصابة جديدة بالمرض، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 33 شخصًا.

وفي ألمانيا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد 53 حالة إصابة، من بينها 27 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، أصيبت بالمرض، خلال سفرها مؤخرًا إلى إيطاليا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 4 إصابات.

كانت فرنسا أعلنت، الخميس، ارتفاع أعداد المصابين في البلاد، إلى 38 حالة إصابة بالمرض، وأشار وزير الصحة الفرنسي، في مؤتمر صحفي، الخميس، في العاصمة باريس، إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وكانا قادمين من رحلة في مصر.

وسجلت إيطاليا أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا خارج آسيا، مسجلة نحو 650 إصابة من بينها نحو 17 حالة وفاة، بحسب تقارير صحفية، حتى مساء الخميس.

وتركزت الإصابات في مدينتي لومباردي وفينتو بشمال إيطاليا.